Nicole Moreno recordó con cariño a la icónica “Luli”: “Me tocó crear un personaje, no cualquiera lo hace”

La modelo fitness e icónica mujer de la farándula chilena, Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, se sentó junto a Eduardo Fuentes en el programa “Buenas noches a todos” para una íntima conversación.

En este espacio, el animador le preguntó por el personaje artístico de Moreno, “Luli”, que dominó el mundo del espectáculo en la década del 2000′s.

Moreno señaló que no mira tanto al pasado, sino que se enfoca más en el presente, pero que está súper agradecida de lo que fue “Luli”.

“Si no hubiera pasado por todas esas etapas, quizás no sería la mujer power que soy hoy”, señaló la campeona fitness.

“En ese momento, me tocó crear un personaje, no cualquiera lo hace y en Chile no lo miran con tanta importancia, pero en otros país un personajes es mirado de otra manera”, comenzó.

“Hay que tener talento, personalidad y convicción para ser un personaje, y ‘Luli’ me dio bastante satisfacciones. Aprendí tanto de ella, dijo la deportista.