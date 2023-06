Qué es el trastorno del espectro autista, que padece la cantante Sia

Sia es una de las artistas más reconocidas de los últimos tiempos, y ahora sorprendió a sus fans al revelar que hace poco tiempo fue diagnosticada con el trastorno del espectro autista.

Te contamos qué dijo la cantante, y qué conllevaba este padecimiento.

¿Qué dijo Sia?

La artista fue invitada al podcast de Rob Cesternino, quien es recordado por su participación en “Survivor”.

Sia compartió que fue diagnosticada con un trastorno del espectro autista (TEA).

La cantante no quiso dar detalles sobre los síntomas que ha experimentado.

“Durante 45 años me he sentido como ‘Tengo que ponerme mi traje humano’. Y sólo en los dos últimos años he llegado a ser plenamente yo misma”, compartió.

La artista compartió cómo se sienten las personas con TEA, cuando inician el proceso de adaptarse, y tener que entablar conversaciones con los demás.

“Nadie puede conocerte ni quererte cuando estás lleno de secretos y vives avergonzado. Y cuando por fin nos sentamos en una habitación llena de extraños, y les contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos, y todo el mundo se ríe con nosotros, y no nos sentimos como pedazos de basura por primera vez en nuestras vidas”, contó Sia.

¿Qué es el trastorno del espectro autista?

De acuerdo con la página Scielo.org, el trastorno del espectro autista (TEA) es una afección del desarrollo neurológico con implicación multidimensional, que está caracterizada por una interacción social disminuida con deficiencias en la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento al presentar conductas repetitivas e intereses restringidos.

Diagnosticar los TEA puede ser complicado, debido a que no existe una prueba médica, como un análisis de sangre.

A veces; pueden detectarse a los 18 meses de edad o antes, aunque hay personas que reciben el diagnostico ya de adolescentes o adultos.