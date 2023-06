Radamel Falcao ya reveló el nombre de su quinto hijo y las redes sociales decidieron enseñarle muy a su manera, que es lo que piensan al respecto.

El exitoso jugador de futbol colombiano Radamel Falcao García está en camino a convertirse en padre por quinta vez. Así lo confirmó hace meses junto esposa, la artista musical Lorelei Tarón, por medio de sus redes sociales y a ese momento sus fans lo felicitaron.

“El amor se multiplica y nosotros también. Nuestro mayor proyecto de vida es LA FAMILIA”, apuntó Lorelei Tarón en su cuenta de Instagram.

Ahora, “El Tigre” decidió ir un paso mas allá en las redes sociales y manifestarle a sus seguidores cual fue el nombre escogido para este pequeño que esta por nacer.

Pero para su infortunio, cuando sus fans vieron el nombre asignado para el nuevo integrante de la familia, inmediatamente los cibernautas no dieron su brazo a torcer y estallaron en burlas y memes contra el deportista.

“Que la fuerza los acompañe”: Falcao revela nombre de quinto hijo y desata burlas

Al dia de hoy, la familia García Tarón está conformada por los menores Jedidiah, Dominique, Desirée y Annette y según lo que anunció Falcao, el quinto retoño se llamaría ‘Jedi’, como el personaje de la saga y franquicia de Lucasfilm y Disney ‘Star Wars’.

Esto lo hizo publico por medio de una historia en su cuenta de Instagram, y en la fotografía se puede observar como le practicaban la respectiva ecografía a su esposa.

No solo eso, muchos fueron mas allá y los condenaron por el hecho de seguir trayendo bebes al mundo, y les piden que dejen de ‘hacerle ese mal al planeta y a sus hijos’, pues no son tiempos fáciles.

“El índice sobre población mundial a ellos no les dice nada. Adopten, les falta ser menos egoístas y más amigables con la vida”, “Creo que deberían dejar de ver Star Wars”, “pero quienes somos nosotros para decirle a la gente que hacer si a ellos los hace feliz tener hijos a la gente en general”, “Será que no conocen métodos de planificación?”, o “5 hijos? Yose q los hijos son una bendición y ellos tienen plata, pero ya es como hora de desconectarse si no Falcao le hace el equipo”, fueron algunas de las reacciones.