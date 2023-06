“Te haces la víctima”, la pelea pública de la esposa de Daddy Yankee con su hijo que tiene mal al cantante

Daddy Yankee siempre es noticia por sus grandes éxitos y logros con su carrera musical, y le gusta muy poco llamar la atención con su vida privada.

El cantante ha protagonizado pocos escándalos en su vida, pero recientemente está en medio de uno que muchos aseguran que seguro lo ha afectado.

Y es que su esposa Mireddys González y su hijo Jeremy Ayala de 24 años han tenido una fuerte discusión que llegó a las redes sociales.

Te recomendamos: Daddy Yankee está de cumpleaños y así fue el tierno mensaje de Mireddys su esposa

La pelea de la esposa de Daddy Yankee con su hijo que tendría al cantante muy mal

Según reveló el programa En casa con Telemundo, la esposa de Daddy Yankee, Mireddys González habló en un live sobre las personas que ama y no incluyó a su hijo Jeremy.

Ante esto, el joven de 24 años se mostró dolido y publicó una indirecta a su madre en sus redes dejando un mensaje bíblico en el que decía “si tú madre te olvidas de mi, yo no me olvido de ti”.

Esto molestó a su madre y a través de sus historias de Instagram le dijo que se hacía la “vístima”, y además ha dejado varias indirectas más para su hijo.

La razón de la pelea entre madre e hijo es porque al parecer Mireddys no aprueba a la esposa de su hijo, Andrea De Castro Ayala y por eso ella se alejó de su hijo.

Incluso, el conductor del programa Carlos Adyan aseguró que la esposa de Daddy Yankee ha puesto “a la familia en contra de Jeremy”.

Te recomendamos: “Él no es un gamín como Bad Bunny”: aplauden que Daddy Yankee sí se toma fotos con sus fans

“Si la mamá no la aprueba es por algo”, “que triste que madre e hijo estén en esas”, “señora si no aprueba la relación está bien pero no se ponga así con su hijo”, “que suegra tan metida y pasada”, y “ay por favor ya arréglense en privado”, fueron algunas de las reacciones.