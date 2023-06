Alejandro Sanz estaría deprimido por una traición económica de un amigo

En los últimos días Alejandro Sanz ha sido tendencia, lamentablemente no por la mejor razón posible, luego de que él mismo admitiera mediante en posteo en redes sociales estar atravesando por una profunda depresión, situación que preocupó y mucho al mundo artístico y millones de seguidores.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, escribió el español para transmitir un poco de calma y bajar los decibles con respecto a la preocupación generada.

Pero la gran inquietud de muchos es saber las causas para que Sanz se sienta de esa manera y porqué decidió hacerlo público. Ahora, a pocos días de lo sucedido, fuentes periodísticas de España indican que todo giraría a una estafa sufrida por parte de un amigo íntimo que hizo que el intérprete tuviese que vender dos propiedades para pagar una parte de la gran deuda adquirida.

Alejandro Sanz. El cantante español estuvo hace poco en Lima. / Foto: Instagram @alejandrosanz

Traición y deuda

La información de varios medios indica que Alejandro Sanz atraviesa el mal momento anímico debido a importantes problemas económicos por una deuda de 15 millones de euros. Según publicó “Informalia”, el madrileño de 54 años adquirió el déficit monetario hace más de cinco años debido a la traición de un amigo, quien cometió irregularidades en sus cuentas bancarias.

Ante la constante y rigurosa presión de Hacienda, para poder saldar parte de la deuda Sanz habría tenido que vender dos propiedades, una en la ciudad estadounidense de Miami y otra en su Madrid natal.

Hasta el momento, tanto el artista como su círculo íntimo, optaron por no hablar sobre la cuestión, en especial, si esta parte económica tuvo que ver con su depresión. En cambio, su exmujer Raquel Perera brindó detalles sobre el tema. “Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal”.