Carola Varleta chocha con su querido suegro Pedro Engel: “Para mí ha sido lo máximo”

La actriz Carola Varleta estuvo de invitada en la edición de hoy día del matinal de TVN, “Buenos Días a Todos”. Ella se sentó junto a uno de los miembros del panel, quien también resulta ser su suegro, el querido astrólogo y tarotista, Pedro Engel.

María Luisa Godoy le preguntó cómo es tener a Engel como suegro, e inmediatamente dijo que era “exquisito. Siempre lo he dicho, para mí ha sido lo máximo. Me comprende, me dice que su hijo ya no tiene devolución”, bromeó.

Él aseguró que siempre se pone del lado de la actriz, ya que su padre le enseñó de esa forma, de empatizar y escuchar a las nueras. Sobre si ha retado a su hijo, Varleta señaló que “le ha hecho un tirón de orejas, de vez en cuando. Se lo merece”.

Carola contó que es un gran abuelo, “abu” como la bautizó su primera nieta, y dijo que él cocina horas y horas con mucho amor. Ella también reveló que cuando estaba embarazada, y su esposo estaba de viaje, Pedrito le iba a dejar tappers de comida a la casa