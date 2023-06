“Es un desafío tremendo”: Luz Valdivieso comenta su rol de lesbiana en “Generación 98″

“Generación 98″, la nueva teleserie nocturna de Mega, se estrena este lunes 5. Uno de sus personajes es interpretado por Luz Valdivieso, quien entregó más detalles sobre su rol en esta apuesta dramática.

En la ficción, la actriz encarna a Constanza Stuardo, una mujer que seduce a Paula Fuentealba (Josefina Montané), quien se encuentra en una relación de pareja con Tomás (Felipe Rojas). Es la primera vez que la intérprete da vida a un personaje involcurado sentimentalmente con una persona del mismo sexo.

Respecto a cómo ha sido interpretar a una mujer con orientación sexual diferente a la suya, Luz conversó en el matinal “Mucho Gusto” este viernes, asegurando que no ha sido un proceso sencillo, tal como recoge Página 7.

“Es difícil porque para mí, es un desafío tremendo. No me había tocado nunca que mi energía sexual fuera hacia otra mujer. Siempre me habían tocado teleseries con hombres”, explicó Valdivieso.

Sin embargo, pese al esfuerzo, la actriz señala que “es súper entretenido porque es un desafío que tengo”.

Líos de pareja en “Generación 98″

Asimismo, al intérprete comentó sobre cómo afectará esta relación a Tomás, quien experimentará una serie de complejos debido a la ruptura matrimonial.

“En el caso de él es como el personaje que hacía bullying, que se burlaba de los demás, entonces le hiere el orgullo de que su mujer se haya ido. Con otra mujer, además”, relató.

Sobre este punto, Felipe Rojas complementó que “es complicado para él, porque tiene una seguridad muy grande, siempre buscó la aprobación en la risa de sus compañeros y que le pase esto reflejado en el resto, es difícil”.

Acerca del personaje de Cosntanza Stuardo, Luz Valdivieso aclara que “ella es lesbiana y ha sido lesbiana desde hace muchos años, está súper resuelta en ese aspecto. El tema es que se conocen y ella se enamora de una mujer”.