“Es una persona muy amargada”: Cata Pulido arremete contra comediante Natalia Valdebenito

Catalina Pulido será una de las invitadas a “Podemos Hablar”, que Chilevisión emitirá el próximo viernes, ocasión en la cual criticará en duros términos a la comediante Natalia Valdebenito y se referirá al Estallido Social de octubre de 2019.

La actriz, que actualmente es conocida por su programa de YouTube “Las Indomables” junto a Patricia Maldonado, será consultada por conductor del espacio, Jean-Philippe Cretton, acerca de su opinión sobre la humorista y colega y su actuación interpretando a Lucía Hiriart en la obra dramática “El Asilo Contra la Opresión”.

Cabe señalar que Valdebenito ha declarado que, para este rol, asegura que fue la creación de un personaje detestable, un monstruo.

En este contexto, Pulido señalará que “ella se refiere así a las personas, ella es una persona muy amargada”.

“En sus últimas intervenciones humorísticas lo único que hace es tirar mala onda y mofarse de las mujeres”, añadirá con respecto a la locutora de Súbela Radio.

Museo del Estallido Social

Asimismo, con motivo de la celebración reciente de los Días de los Patrimonios, Jean-Phillipe le preguntará acerca del Museo del Estallido Social, el cual recibió cientos de visitas para esas fechas.

“Me parece pésimo, eso no es un museo de arte. No es memoria de toda la gente. ¿Qué pasa con las pymes que fueron afectadas? ¿Qué fueron destruidas? ¿Qué pasa con la gente que tuvo que cambiarse de casa?”, indicará molesta.

En este sentido, respecto del 19 de octubre de 2019, día que inicia el movimiento de portesta, la actriz aclarará que “esto no fue un día, fueron meses. La gente la paso muy mal”.

Además, acerca del legítimo derecho de expresar públicamente el descontento, Catalina Pulido argumentará que “una cosa es manifestarse, pero esto es totalmente segmentado, esto no representa al cien por ciento de las personas”. Sobre la mascota ícono del estalido, sentenciará que “me parece un insulto el Perro Matapaco”.