Mauricio Flores se sinceró sobre su padre ausente: “Salió a comprar cigarros, no volvió nunca más "

En el próximo capítulo de “De tú a tú”, Martín Cárcamo tendrá una íntima conversación con el comediante Mauricio Flores, encargado de darle vida a los personajes “Tony Esbelt” y “Melame”. En este programa, él hablará sobre la ausencia de su padre, quien lo abandonó sin siquiera conocerlo.

“Vivíamos con mi madre, mi tía y unos primos. Yo nací y (su padre) salió a comprar cigarros, no volvió nunca más. Es que yo no conocí a mi papá. Yo antes decía que era hijo de madre soltera, y ahora me doy cuenta que no po’, soy hijo de un padre ausente”, reveló Flores.

Él señaló que cuando era un niño, se cuestionaba la naturaleza de su familia. “Me empecé a hacer preguntas después cuando tenía 5 años… ¿Por qué yo no tengo papá como los demás? ¿Por qué mis primos tienen papás y yo no?”, declaró.

Debido a esta ausencia, Mauricio aseguró que no siente nada por su padre, ni odio ni amor. Cuando le comunicaron que se había muerto, reaccionó de manera impávida.

“Te voy a ser bien sincero. Espero que no suene cruel, pero no. Es que si yo no lo conocía. No es que yo le ando deseando mal a alguien, que se muera o sea indiferente, pero esa es la palabra, ‘indiferencia’. Yo no lo tenía odio, porque nunca estuvo conmigo, ni menos amor, porque nunca lo conocí”, reveló el comediante.