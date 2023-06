Máximo Menem desmintió con todo los rumores que se cambió el apellido: “Voy a ser así el resto de mi vida”

El hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem, se pronunció ante los rumores originados en la prensa argentina, los cuales afirmaron que él se habría cambiado el nombre al invertir sus apellidos.

En conversación con Las Últimas Noticias, el hijo del expresidente argentino Carlos Menem, descartó de lleno la veracidad de los dichos, “nunca me cambié el apellido”, afirmó, “los argentinos agarran papa con todo, están mintiendo porque no, no me los he cambiado”, continuó.

“Sigo siendo Máximo Menem Bolocco, y voy a ser así el resto de mi vida, solo que me siento más representado por el apellido de mi madre, que me crió, siempre ha estado ahí para mí y ha sido mi mamá y papá toda la vida”, agregó el joven.

“Me gusta el apellido Bolocco, me representa, pero el Menem sigue ahí. Igual siento orgullo por el apellido Menem, pero no tanto como por el Bolocco”, contó el influencer.

Finalmente, sobre si le molestan estos rumores, aseguró que sus amigos de Argentina lo molestan con el hecho. “Yo me río, ¿qué más vas a hacer? Ya ni me molesta. Lo tomo de una buena perspectiva y me río”, cerró.