“Me echaron de mi trabajo”: Juan Pablo Queraltó confesó que una seguidora le hizo magia negra

Juan Pablo Queraltó contará varios detalles de su vida durante la emisión del nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, entre ellas la vez que fue víctima de magia negra.

Según las palabras del periodista en el programa de Chilevisión, todo comenzó cuando “un día me llega una cajita con regalos al canal, era un collar, una pulserita, una crema y una cartita. Pasan dos semanas y algo pasa en mí”, recordó.

“Mucho cansancio, me sentía mal, conflicto todos los días, problemas, me echaron de mi trabajo y pienso en que alguien me hizo algo”, contará en el espacio.

Posteriormente, decidió tomar cartas en el asunto y fue donde una experta: “Decido ir donde una brujita y me dice que las cosas que me regalaron tenían cargas negativas hacía mí. Así que me mandaron a hacer todo un ritual para sacar esas cargas malas que tenía”, finalizó.