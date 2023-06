Nicole Moreno revela que siente temor ante numerosos casos de cáncer de mama en su familia

A raíz del reciente fallecimiento de su tía, aquejada de un cáncer de mama, Nicole Moreno manifestó su miedo a padecer esa enfermedad.

“El 80% de las mujeres de mi familia ha muerto de eso (…) Es demasiado”, comentó en la entrevista que le realizó Eduardo Fuentes en el porgrama “Buenas Noches a Todos”.

Dados estos antecedentes, Nicole se refirió a la pérdida de su tía, quien murió hace poco a causa del carcinoma de mama. “Todos la queríamos ver junto a nosotros vivir con esa fortaleza. Nos dejó una gran enseñanza como familia”, confesó la modelo fitness.

Pese a la cantidad de diagnósticos de cáncer en su familia, Moreno reconoció que aún no se ha realizado los chequeos médicos para descartar un eventual tumor. “Sé que no corresponde, pero ya llegará el momento en el que esté preparada”, explicó.

“Me da miedo, yo sé que Dios me protege y me cuida. Sé que no va a pasar, porque tengo toda la fe del mundo”, agregó.

Aunque reconoció que sus declaraciones no eran un buen ejemplo, e hizo un llamado para motivar a las mujeres a hacerse regularmente la mamografía, aclaró que su reticencia es meramente debido a un temor personal.

Es importante dejar en claro que, actualmente, la mamografía es un examen gratuito en el sistema público de salud y resulta sumamente beneficioso para la detección temprana de esta enfermedad.