Pablo Herrera reveló que “fui curado muchos años. Una chelita en el ayuno”

En el programa de Cristián “Chico” Pérez en REC, “El Cuarto de Música”, estuvo invitado el cantautor Pablo Herrera es el nuevo, quien reconoció que fue “curado muchos años” en una etapa vital de su carrera.

Relató que el exceso con el alcohol fue una de las consecuencias de la fama. “Fui curado muchos años. (...) Una chelita en el ayuno. Fue durante muchos años. Pobre de mi exmujer, especialmente la última. Lo siento. Yo creo que fue espantoso convivir conmigo”, dijo.

El compositor es tajante y crítico con su oscura etapa: “Fue un problema serio. Hace muchos años que dejé el alcohol. No me traté. Lo más cercano a un tratamiento fueron mis idas a la selva con ayahuasca, es muy buena para las adicciones”.

¿Qué lo hizo dejar el alcohol?

El intérprete de “Amor Amor”, contó que tuvo dos incidentes importantes. “En el primero me caí y casi me partí la cabeza mal. Venía de una fiesta heavy”, explicó.

El segundo episodio fue mucho más grave: “Me dio un ataque cerebrovascular, terminé en la clínica. Por suerte me llevaron altiro a la clínica, no me pasó nada. Normalmente quedan secuelas…”.

El entorno familiar y sus hijas también fueron fundamentales para Pablo Herrera en sus tiempos de rehabilitación.

“A partir de eso todo se puso bueno. Te cambió la energía, estaba rodeado de diablos. (...) Uno jura que son amigos, pero son amigos en el alcohol”, añade.