Priscilla Vargas rayó la cancha por vinculación amorosa con Repenning: “Creo que a la sociedad le falta amor y tratan de proyectarse en mí y ‘Repe’”

Priscilla Vargas está viviendo une excelente momento profesional en el matinal de Canal 13 “Tu Día”. Peleando cada día por convertirse en la animadora del programa mañanero primero en rating. Por otro lado, siempre ha sido vinculada sentimentalmente con su compañera José Luis Repenning.

En conversación con La Cuarta se confesó sobre su relación con “Repe”. ”Es mi mejor amigo, lo adoro. Soy una privilegiada de tener un amigo como él. Es horrible idealizar, pero es un amigo sabio, y todos necesitamos un amigo sabio en nuestras vidas. Uno puede tener un amigo bueno pal carrete, que lo pasas bien y te hace reír todo el día; él tiene eso, pero además es sabio”.

“Es centrado y pone las cosas en su justa dimensión; por ejemplo, cuando me urgía y me daba mil vueltas porque me equivocaba, ‘Repe’ era como:’Qué importa, da lo mismo’ He aprendido a ser más relajada gracias a él, a no preocuparme tanto por las cosas. Y de él he recibido muy buenos consejos; mis mejores consejeros pueden ser mi papá, mi mamá, varios compañeros de trabajo y Repe”, afirmó.

Respecto a la vinculación amorosa, dijo que “ya me da risa. Creo que a la sociedad le falta amor y tratan de proyectarse en mí y ‘Repe’ Pero no, me da risa, de verdad. Afortunadamente me vinculan con ‘Repe’, que no es un monstruo... imagínate que fuera feo. Ya, qué tanto, que me vinculen, chao”.