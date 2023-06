“Si desafina no puede llegar a la final”: Beto Cuevas defiende sus decisiones en The Voice

The Voice está en su recta final y quedan pocas semanas para su gran final. Por lo mismo, el ambiente se torna más competitivo, la audiencia exigente y muy crítica con las decisiones que han realizado los couches, las cuales no siempre coinciden con el gusto popular.

De hecho, uno de ellos, Beto Cuevas, hizo explotar las redes sociales hace un par de días cuando dejó fuera de competencia a Iván Morales, quien tras interpretar el tema “Mi gran noche” de Raphael tuvo que decir adiós en la última noche de los Playoffs, esto luego de competir contra sus compañeros de grupo, Celene Painemal, Zoylin Ybarra, Anahís González y Rina Rivas.

A parte de recibir duras críticas por sus decisiones en The Voice, el artista nacional también ha sido objeto de memes por las vestimentas que ha utilizado en el programa. De hecho, solo esta semana lo compararon con Willy Wonka (personaje de Johnny depp ) por un gorro con el que lució en el programa.

Esto sin contar -que hace poco- le inventaron un romance con una persona que simplemente apareció en una foto con él. En este contexto, Publimetro habló con el artista y couch de The Voice Chile, quien se refirió a su labor en el programa de talentos y también a cómo se toma la exposición a la que ha estado sometido durante este tiempo.

[ LEE TAMBIÉN: “Lo jodió con la canción que le dio”: Beto Cuevas es duramente críticado tras nueva eliminación en “The Voice” ]

“No lo hago de mala onda”

Sentado en el mismo lugar donde ha estado escuchando y eligiendo a los mejores cantantes durante estos últimos meses, Beto responde sin problemas sobre las críticas de algunos televidentes que no han quedado contentos con su trabajo.

“Ayer justamente leí por primera vez un comentario, el gran porcentaje de lo que leo son buenos pero una persona me dice que la cagué”, partió comentando.

De inmediato agrega que sin pensarlo mucho le respondió. “Bueno si usted piensa que lo puede hacer mejor que yo, la invito a que vengas a sentarse a mi silla y usted lo haga, porque a estas alturas todos tenemos que echar a gente buena”, afirmó.

“Se lo expliqué de buena manera y eso generó que se estableciera un diálogo con ella, entonces le dije que si ella estuviera acá entendería que no le puede dar el gusto a todo el mundo. Es parte de nuestra labor yo no lo hago de mala onda. Lo que pasa es que no eligo según lo que te guste a ti, es según lo que me gusta a mí”, aseguró.

“A la gente a veces le gustan los concursantes no solamente por cómo cantan, sino por la historia que traen. Entonces muchas veces, cuando es el cabro esforzado que viene de la calle, toda la gente tiende a apoyarlo ¡y yo también!. A mí me gusta mucho eso, pero esto es un concurso de canto que se llama La Voz (...) si hay alguien que desafina un poco no puede llegar a la final”, sentenció.

“La verdad no leo muchos comentarios, porque es la única forma de poderlo hacerlo bien (seleccionar a los cantantes), te vuelves loco si empiezas a leer lo que piensa la gente”, aseguró.

“Estoy soltero”

Beto Cuevas es un artista conocido internacionalmente, por eso cuando le preguntamos sobre las críticas a su vestuario o los inventos que le hacen sobre nuevas relaciones amorosas, comentó sin tapujos cómo hace para que no le afecte tanta exposición.

“Me estresa un poco, molesta también, pero la verdad no es la primera vez que pasa. Yo llevo más de 30 años en esta carrera y que me empiecen a inventar romances y cosas no me importa. De todas manera, estoy soltero. Ahora yo podría tener el romance que quisiera y me lo guardo para mí”, aseguró.

“Es lo que me pasó cuando salí con Bárbara Mori en México, todos me preguntaban cómo estaba, si estamos enamorados o no y yo decía no lo voy a contar, porque eso es algo mío, así que respeten. Es parte del precio que uno paga cuándo es un personaje público”, afirmó.

[ LEE TAMBIÉN: Beto Cuevas se ganó ola de memes por un detalle del look que lució en The Voice ]

“BetoWonka”