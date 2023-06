“Soy un hombre de esfuerzo, voy a trabajar a la feria”: Conductor recibe gran donación tras no tener dinero para comprar silla para su hija

Durante la más reciente emisión de “Contigo en la mañana”, un joven chofer fue infraccionado por Carabineros tras ser sorprendido viajando junto a hija en el asiento del copiloto, sin la silla que corresponde por ley.

El hecho ocurrió en una fiscalización en Cerro Navia, en donde las cámaras de Chilevisión registraron el diálogo entre un funcionario de la policía uniformada y el hombre.

“Usted va a ser notificado por mantener un niño al interior sin hacer uso de su silla”, le dijo el carabinero.

“Escúcheme, por favor, yo soy un hombre de esfuerzo, voy a trabajar a la feria, tengo familia y esto no es como un auto. Por eso no puedo llevar a la niña atrás, me cacha”, explicó Bastián, quien llevaba su mercadería en la parte trasera de vehículo.

“Tengo todos mis papeles al día, soy un hombre de trabajo”, aseguró el hombre.

A pesar de las palabras del joven, el policía insistió:: “Si usted frena sorpresivamente la que va a salir expulsada es la menor. Por lo tanto, usted tiene que velar por la seguridad de su hija. Lo voy a dejar citado al tribunal”.

“No tengo plata para pagarla. Mire, ando pato, oiga, y me va a sacar una infracción”, afirmó el joven, mientras mostraba su billetera vacía en el programa.

Cautivó a los televidentes

Posteriormente, Bastián tuvo que descender del auto para conversar con los Carabineros y finalmente terminó por resignarse a la multa. Sin embargo, el periodista Roberto Cox sorprendió a todos tras dar a conocer una inesperada ayuda.

“Hay una buena noticia para el hombre, porque nos están llegando mensajes al WhatsApp de gente que quiere pagarle la multa. A ver si le puedes decir. También hay gente que quiere ayudarlo a poner un asiento especial”, contó el comunicador.

“Muchas gracias, yo soy un hombre de trabajo, ando sin ningún peso y voy recién a hacer platita y la plata que voy a hacer la voy a tener que pagar en el parte”, comentó el conductor agradecido por el gesto.

Por su parte, Julio César Rodríguez se sumó a esta ayuda y le pidió al conductor que le pasara sus datos a la producción que se encontraba en el lugar: “Dile que nosotros lo podemos ayudar, que deje sus datos, para que le pongan un asiento atrás y pueda ir la niña. Nosotros lo podemos ayudar para que le pongan un asiento atrás, porque tiene que proteger a la hija”, sentenció el conductor del matinal.