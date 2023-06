Cata Pulido contó fuerte maltrato laboral que sufrió trabajando en teleseries: “Después de eso sufrí mucho tiempo anorexia”

La actriz Catalina Pulido estuvo presente en el último capítulo de “Podemos Hablar”, en el cual confesó un fuerte caso de maltrato laboral que sufrió a finales de la década de los 90′s cuando era madre adolescente, trabajando, estudiando y lidiando con una depresión post-parto.

Ella señaló que era su primer trabajo, en el cual tenía el protagónico en “Play Salvaje”, donde tenía muchas escenas que tenía que estudiar, y no existían horarios de trabajo definidos, las grabaciones se podían extender por muchas horas.

“Yo estaba muy cansada y estresada, además con todo este desorden hormonal. Un día, me llama el productor general de la teleserie, con su forma de ser muy elegante y diplomática, me encerró en la oficina y me dice: ‘No puedo seguir enfocándote por atrás, porque se te ve la media raja po’ hueón’”, señaló.

“Sufrí mucho tiempo una anorexia”

“Yo con mi estado emocional, después de eso sufrí mucho tiempo una anorexia brígida. Como soy orgullosa le dije que la próxima vez que me llames, me vas a decir que estoy muy flaca. Ahí empecé con bulimia y trastornos alimenticios severos”, agregó la actriz.

Pulido señaló que se quedó cuestionando todo lo que comía, y que sufrió mucho tras el episodio. “Al siguiente año me contrataron, estábamos haciendo ‘Marparaiso’ y me dijo: ‘Puta, menos mal que bajaste de peso hueona, o no te contrataba ni cagando’”, reveló.

Cata Pulido señaló que todo esto tenía mucho que ver con la cosificación de la mujer que existía por los años de los 2000′s. “Era una competencia donde no importaba tu talento para las mujeres, si no que solo tu físico (...) Para mí fue un maltrato terrible porque me afectó muchísimo”, cerró.