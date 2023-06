Conductores de “Mucho Gusto” entregan otra vez regalos en vivo y la situación se desborda

Durante la mañana de este viernes, en el matinal “Mucho Gusto” fueron de la idea de repetir la dinámica de entrega de regalos, como una forma de ayuda a los ciudadanos.

Hace unos días en el programa matutino dieron bidones de parafina gratuitamente a distintos televidentes.

Ahora este juego solidario se repitió, pero en un lugar diferente: una tienda de artículos de aseo, según consigna Mega.

Siguiendo la misma idea, que acudieran televidentes que se encontraban viendo el matinal y pudieran llevarse un artículo, el cual sería cancelado por José Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

Esta vez el periodista decidió inmediatamente anunciar claramente las reglas: “Este juego hay que respetarlo, porque después llega una persona, y otra más”.

A las primeras cinco personas, no estemos más tarde con corazón de abuelita, los cinco primeros telespectadores que lleguen pueden escoger un producto”, advirtió.

Entonces acudió la primera persona y escogió papel higiénico. Lo que no imaginaban en “Mucho Gusto” es que se llevaría un paquete grande con muchos rollos.

“Oye, pero uno no más, no se lo va a llevar completo, así no es el juego”, protestó Neme.

A continuación una segunda clienta hizo lo mismo, lo que hizo reaccionar al conductor del programa.

“Ustedes no saben jugar”, se quejó, al tiempo que reiteraba que los regalos serían sólo para cinco personas.

Desgraciadamente, se comenzó a formar una fila, entonces el equipo del matinal les advirtió que no se entregarían más regalos,

Por fortuna, el propietario de la “Comercial Castro” señaló que podría entregar cinco productos gratis más para los otros televidentes.