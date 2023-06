“Ella es rencorosa”: Madre de Ignacia Michelson reflexiona tras fin de relación con Marcianeke

La reciente separación entre Ignacia Michelson y Marcianeke tiene al mundo de la farándula comiéndose las uñas y preguntándose qué fue lo que provocó el abrupto quiebre, tras el viaje de amor a Buenos Aires, Argentina. Debido a esto fue la propia suegra del cantante urbano quien teorizó.

“Era una buena relación, pero como les pasa a todas las parejas, tienen problemas. No sé más porque estoy de viaje y no me he podido sentar con la Ignacia a conversar”. dijo Jenny Díaz a LUN, madre modelo e influencer de Ignacia Michelson.

Respecto a una reconciliación, piensa que todo puede ser posible, aunque no será fácil para Marcianeke.

“Creo que sí (volverán), si se llevan bien, se quieren y se hacen bien. Lo que es que el Mati es más niño...”, indicó sobre el cantante, a quien conoció en su propia casa y tiempo atrás reconoció que era muy “amoroso”.

Además, respecto a cuándo Michelson de su brazo a torcer, aseguró que ahí está la madre del cordero.

“Ahí el camino es largo, porque aunque no sé bien qué pasó entre ellos, Ignacia es rencorosa. No olvida rápido y, cómo es ella, (Marcianeke) va a tener que jugársela harto harto”, sentenció al citado medio.

“Sí terminamos”: Ignacia Michelson

En su Instagram, Ignacia Michelson confirmó el quiebre y le mandó un palo a Matías Muñoz.

“Sí terminamos, para que no me pregunten más”, comenzó a escribir y luego agregó: “tal vez ahora está lo suficientemente bien para poder estar solo”.

Esto haciendo clara referencia a su tratamiento contra las drogas y también un cambio de look.

Por otro lado, le consultaron si “¿hay alguna posibilidad de que el Mati y tú arreglen sus diferencias? O sea, lo que haya pasado entre ustedes”.

A lo que Michelson contestó con total sinceridad que no se cierra a nada: “Siempre existe esa posibilidad. La tierra como la vida, es redonda”, aseguró en la red social.