Mauricio Flores reveló que tiene el particular don de la clarividencia: “Eso me angustiaba”

El comediante Mauricio Flores se sentó junto a Martín Cárcamo para una íntima conversación en el programa “De tú a tú”, el cual será emitido este domingo. El hombre que creó el personaje “Tony Esbelt” sorprendió al animador con una particular habilidad.

“A mí Dios me dio un don, el cual yo se lo pedí que me lo quitara. Yo estaba con personas, les tomaba la mano y sabía lo que estaban pensando y lo que necesitaban, y veía cosas que iban a pasar”, reveló.

“Eso me angustiaba, me mostró muchas veces cosas malas que le iban a pasar a la gente. Me angustiaba, porque cuando veía cosas malas, decía ‘¿cómo se lo digo?, si le va a pasar igual’”, detalló Flores.

Este don se lo demostró a su esposa, Ximena, cuando ella necesitaba sábanas para su hija, y Mauricio llegaba con sábanas de regalo, a pesar de nunca haberlo comentado.

El comediante apuntará que un día le dijo a su señora: “tú y yo vamos a estar juntos toda la vida. Vamos a tener un hijo y se va a llamar Diego”. Actualmente tienen a su hijo Diego, de 21 años de edad.