“Para sus hijos no tiene tiempo”: Luis Miguel presume su mejor momento, lo acusan de ver por ajenos

No es ningún secreto que desde hace varios años, Luis Miguel y Aracely Arámbula mantienen una eterna batalla por la manutención de los hijos que tuvieron en común. Los famosos fueron pareja entre 2005 y 2009 y desde la separación, trascendió que el intérprete de Culpable o no, no se hizo cargo de pagar la pensión alimenticia, además de que presuntamente nunca se preocupó por convivir con Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula ha sido quien ha visto por ellos, a la par de que sigue nutriendo su carrera profesional, mientras que Luis Miguel sigue inmerso en su hermetismo.

Hace semanas, el cantante anunció que vovlería a los escenarios con una gira por varios estados de México así como Estados Unidos y varios países en sudamérica. Mientras que los boletos fueron un sold out inmediato, ‘La chule’ no temió en llamarlo “el rey cucaracho” durante un evento.

“Mamacitas si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo La Chule provocando aplausos y risas entre las presentes.

Tras esto, Lucía Miranda, viuda de Hugo López, ex manager del cantante, aseguró en entrevista para el programa De Primera Mano, que Luis Miguel sí mantiene una convivencia con Miguel y Daniel, hijos que tuvo con Aracely.

“Es un tema delicado, yo no soy la persona para hablar, sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos y tampoco se va a decir, pero no te puedo decir mucho, ya me entienden lo que quiero decir”, reveló.

Aracely Arámbula (Instagram)

Arambula reaccionó a las palabras de Miranda asegurando que eran “mentiras”. “¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir!”. “Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad”, se lee en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Posterior a esto, Miranda se retractó alegando que sacaron de contexto sus palabras. “Me hicieron una pregunta y dije que tenía entendido que él veía a sus hijos, pero que no lo podía aseverar ni decirlo. Yo jamás me metí en ningún tema íntimo de Luis Miguel, de pareja, no quiero herir susceptibilidades, ella sabrá su verdad”.

Luis Miguel se deja ver por primera vez con su novia en evento social

Eso sí, mientras los dimes y diretes continúan, el cantante parece no inmutarse ante nada de hecho, ha dejado ver que está viviendo su mejor al lado de Paloma Cuevas.

Si bien Luis Miguel siempre se ha caracterizado por mostrarse en público, el amor por Paloma lo ha hecho cambiar de opinión pues cada vez se dejan ver más en eventos sociales.

Recientemente viajaron a París para disfrutar de la boda del hijo de la diseñadora Rosa Clará, con quien Cuevas mantiene una relación estrecha. ‘El Sol’ y su novia se han mostrado sonrientes y relajados en el que ha sido su primer acto público juntos.

Eso sí, ante los fans ha sido “de mal gusto” que el cantante esté atendiendo a terceros en eventos sociales mientras que no se hace cargo de sus hijos.

Imágenes recientes de Luis Miguel en la Preboda del hijo de Rosa Clará. (París). pic.twitter.com/vb9wodTiQj — Indie 505 (@Indie5051) June 3, 2023

“Recuerdenle pagar la pensión alimenticia de sus hijos”; “Ahhh pero que tal sus hijos biológicos!!!”. “q procure a sus hijos mejor”; “Mucho jijiji con extraños pero a su propia sangre la desconoce”, se lee en redes sociales.

Por otro lado, su aspecto no pasó desapercibido pues muchos señalaron que luce “demasiado delgado” y “demacrado”.

“Se ve muy enfermo, no creo que aguante los conciertos”; “Si bajo mucho de peso y se ve que ya se cuida pero yo lo veo muy arrugado. Me van a odiar sus fans”; “Que le pasó? Flaco, ojeroso...cansado”; “El tiempo no perdona”; “El sol de México ya no es tan brillante”, expresaron.