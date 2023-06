Sergio Rojas recibe primer raspacacho por “llegar provocando“ a Zona Latina y creerse “creme brulee”

El periodista Sergio Rojas, reveló la molestia que provocaron sus palabras en Zona Latina, tras decir en entrevista con Publimetro que con la llegada de Me Late al canal de cable “nos sentiremos creme brulee entre tanta jalea”.

“Recibí llamados por teléfono, Whatsapp. Mucha molestia, porque encontraron que cómo era posible que yo llegara provocando y riéndome de mis compañeros de canal”, reveló a este medio.

Pero, según contó, él desde que pisó el canal dejó en claro que volvía más deslenguado que nunca.

“La verdad es que yo cuando puse un pie en ese canal lo primero que dije fue ‘oye, no me vengas con tonteras, dónde está el Jorge?’”, dijo riendo, con la voz aguda de Daniela Aránguiz.

“Entonces, yo soy así y si les gusta bien y sino, hay otros panelistas que también están trabajando, así que pueden convocarlos a ellos”.

De igual forma, más en serio, aclaró que conversó con el dueño del canal y la gerencia, por lo tanto saben perfectamente con la chichita que se están curando.

“Tienen clarísimo en el fondo qué es lo que contrataron. De hecho, me enteré que ellos me querían llevar hace mucho tiempo al canal, pero no habían hecho el ofrecimiento de manera formal porque entendían que con Daniel, además de trabajar juntos, tenemos una amistad. Entonces le iba a ser muy difícil llevarme, pero ellos tenían la intención de incorporarme a sus filas, incluso antes que llegará a la Raquel”.

Además, respecto a la incorporación de Cathy Barriga, aseguró que tampoco se salvará de su sentido del humor y ya la apodó como “Kitty Barriga”, debido a su gusto por el color rosado.

“Que te lo digo” por partida doble

El live de Instagram “Que te lo digo” el cual realiza cada domingo Sergio Rojas junto a sus colegas Paula Escobar y Luis Sandoval, ahora va por partida doble e incluye un nuevo día a la semana, debido a su rotundo éxito y asegurar que “hay muchas copuchas”.

“La gente encontraba muy poco un día que se hacía corto entonces ante eso y la gran cantidad de noticias qué hay decidimos hacerlo dos días: miércoles y domingo a las 21:00 horas”, confesó.