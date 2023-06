The Mandalorian: Con qué frecuencia Pedro Pascal está realmente en el traje de Din Djarin en el set

Pedro Pascal no es el único actor que ayuda a dar vida a Din Djarin en The Mandalorian. El 1 de marzo, se estrenó la temporada 3 de la serie y vio a Din y Grogu reunidos emprender peligrosas aventuras por toda la galaxia.

Como recuerda Screen Rant, la temporada 2 de The Mandalorian terminó con Din mostrándole a Grogu su rostro por primera vez, siendo expulsado de su escondite por atreverse a quitarse el casco como se muestra en El libro de Boba Fett. Esto hizo que la temporada 3 de The Mandalorian se centrara en su redención, lo que significa que la cara de Pascal no se reveló en absoluto en la tercera salida del programa.

En Star Wars hasta ahora, Din solo ha tenido que mostrar su rostro en la pantalla tres veces, lo que genera preguntas sobre la frecuencia con la que Pascal usa la armadura mandaloriana durante todo el espectáculo. Gran parte de The Mandalorian tiene mucha acción, requiere acrobacias profesionales, y Pascal graba una gran parte del diálogo de Din por separado después del rodaje.

Dar vida al personaje principal es un esfuerzo de colaboración, y otros, además de Pascal, están muy involucrados en el proceso creativo, especialmente en la temporada 3 de The Mandalorian y en la venidera cuarta parte.

Con qué frecuencia Pedro Pascal está realmente en el traje

Pedro Pascal ciertamente usa el traje mandaloriano en la pantalla, o al menos lo hizo durante las temporadas 1 y 2 del programa. A lo largo de las dos primeras temporadas de The Mandalorian, el actor chileno estuvo en el set con la mayor frecuencia posible, aunque a veces estuvo ausente debido a otras producciones. Como las líneas de Din Djarin generalmente se graban después del rodaje, es bastante fácil para Pascal estar ausente.

Din Djarin (Disney+)

Recientemente, Pascal reveló que el traje mandaloriano es bastante difícil de usar mientras se actúa. El casco, aparentemente, perjudica sustancialmente la visibilidad. En las propias palabras de Pascal: “Es como ponerse un guante de pies a cabeza con pesas. Es irónico que no puedas ver ninguna expresión facial porque te pone completamente en el mundo e instantáneamente hace que el personaje se sienta real, ¡pero no puedes ver una mierda!”.

Aunque Pascal está íntimamente familiarizado con la armadura de The Mandalorian, hay otros artistas que probablemente se sientan tan incómodos en el set mientras la usan como él.

Durante una entrevista de mesa redonda a través de The Hollywood Reporter, Pascal confirmó su papel de solo voz para la temporada 3 de Mandalorian. Citando que su cuerpo no pudo soportar la tensión de usar la pesada armadura durante días y días, Pascal insistió en que el equipo detrás de The Mandalorian encontró el matrimonio perfecto entre los dobles en el set como Brendan Wayne y Lateef Crowder y el trabajo de voz en off de Pascal.