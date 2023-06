Gabriel Cañas reveló la sed de venganza de su personaje en Generación 98: “¿Es un hombre malo?”

A horas del estreno de la teleserie de Mega, Generación 98, el actor Gabriel Cañas entregó detalles de su personaje en la historia que reúne a siete excompañeros de curso, quien se reencuentran con sus vidas resueltas, pero con recuerdos de bullying aún sin resolver.

Fue en su cuenta de Instagram que Cañas reflexionó respecto a las intenciones que tendrá su personaje, para hacer justicia respecto al daño que le realizaron sus supuestos amigos en el pasado.

“Hernán Olmedo es un villano? Yo no lo tengo claro. Sé que este es un hombre fuerte, resuelto y exitoso. Es un hombre lleno de voluntad, energía y muy empático. Esto no es gratuito, porque este hombre se forjó solo, es un sobreviviente, un hombre que transformó su realidad, se rebeló a las injustas circunstancias que lo han empujado a representar a un enemigo que no es”, indicó sobre el presente de su personaje.

Pero, Hernán trae consigo una serie de conflictos sin resolver.

“Hoy a sus 40 años luego de toda una vida siendo víctima de injusticias y violencias que no han sido reparadas, decide conectar con su propia sed de hacer justicia contra sus victimarios que siguen impunes e inconscientes del daño que provocaron. Entonces Hernán es un justiciero? Es un héroe? Un hombre malo?”, cuestionó.

Según explicó, “HERNÁN OLMEDO nos invita a cuestionar que es la justicia. Y es un problema que tendremos que conversar. Este personaje inspirado y construido en referencia dios de la mitología griega HERMES los acompañará con estas preguntas”, sentenció.

Estreno de Generación 98

Generación 98 ha decidido revelar las escenas iniciales de lo que será esta nueva producción en el Instagram del canal.

Según adelantaron, la historia tendrá un formato coral que será protagonizado por: María Gracia Omegna, Paloma Moreno, Nicolás Oyarzún, Ignacia Baeza, Felipe Rojas , Daniela Ramírez y Gabriel Cañas, siendo este último quien desatará la tensión inicial en la trama.

A pesar de todo, también habrá otros personajes que rápidamente ingresarán junto al inicio de la teleserie, como Tamara Acosta, Simón Pesutic, Nicolás Poblete, Constanza Mackenna, Gabriel Urzua, Pancho Reyes, Luz Valdivieso, Josefina Montané, entre otros.