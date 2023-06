Karen Bejarano se quiere cambiar el nombre: “Me siento más yo siendo Karen Paola, que es la cabra que está preocupada de sentirse feliz”

Karen Bejarano está a full trabajando en su nuevo disco y en ese marco confesó que está pensando en dar un gran paso no sólo en lo artístico, sino que también en lo personal.

Karen Bejarano está alistando su nuevo desafío laboral

En conversación con La Hora, la cantante aseguró sobre el seudónimo que ocupará en su nuevo trabajo musical, que “yo soy Karen Paola, mucho más que Karen Bejarano. De hecho, yo partí a los 17 años siendo Karen Paola, por ende llevo muchos años más de mi vida siendo Karen Paola”.

“Pero además, me siento mucho más cómoda con mi nombre artístico que con el nombre que está en el RegistroCcivil. Así que también quiero hacer algo con eso, me gustaría asesorarme con algún abogado y cambiarme el nombre de plano, ya no quiero seguir siendo Karen Bejarano, quiero ser Karen Paola”, afirmó.

“A mí la gente me conoce por Karen Paola, nadie me dice Karen Bejarano. Y tampoco me siento cómoda usando ese nombre, me siento más yo siendo Karen Paola, que es la cabra que canta y que está preocupada de sentirse feliz, que la Karen Bejarano que ha tenido una vida muy complicada, que ha tenido que pasar por muchas cosas difíciles”.