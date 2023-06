La herencia que le dejó Lucero y Mijares a su hija Lucerito: “Los comentarios malos me resbalan”

Lucerito Mijares asegura ser tan exigente como su famosa madre, Lucero, y su padre, Manuel Mijares. Desde que salió del vientre de su progenitora ha vivido rodeada de cámaras y reflectores y su vida desde pequeñita ha ocupado grandes titulares de la industria del entretenimiento.

Esta clara que ser la hija de dos artistas reconocidos en México y en Latinoamérica es un compromiso muy grande y está orgullosa de tenerlos a su lado para recibir sus consejos y guiarla a lo largo de su vida.

Ya Lucerito con 18 años está dando pasos agigantados en su carrera como actriz y cantante. Ya tiene su primer protagónico en un musical con su rol en “El Mago”, una nueva experiencia para la artista que tuvo su debut en “La Jaula de la Locas” de 2019, reseñó El Comercio de Perú.

Por supuestos sus padres la aplauden y la apoyan en todo lo que ha decidido emprender: “Me siento la más feliz y la más afortunada de ser la hija de Lucero y de (Manuel) Mijares, pues porque me han apoyado muchísimo y ¡qué mejores maestros puedo tener!”.

“La verdad es que yo me siento muy segura y muy agradecida porque ellos me han dado toda esta seguridad y apoyo siempre”, agregó.

No me afectan los comentarios malos

No sólo heredó de su padre el talento y una bella voz, también la manera como desenvolverse en las arenas movedizas de las críticas de los medios de comunicación y de los haters en redes sociales, donde la comparan con la belleza de su madre.

“Pienso yo que es como un tiro al blanco, porque algunas flechas se quedan clavadas, unas se rompen o se resbalan, pero al final del día, pues las puedes sacar; eso me han heredado mucho mis papás, que no me afecten mucho los comentarios malos”, indicó la joven en declaraciones a Mezcal TV.

Quiere un novio “con un pelazo”

Con respecto a su vida personal, dice que aun no tiene novio porque está concentrada en su carrera, pero está muy clara que su amor platónico es el cantautor español Melendi.

Describe al príncipe que le robará el corazón con precisión. “El hombre que se acerque a mi vida, es más que bienvenido”.