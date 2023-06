Neme contestó íntima pregunta que le hizo televidente: “Digamos que estoy comprometido...”

Esta mañana en Mucho Gusto conversaban con la gente en la calle, donde la periodista Darynka Marcic, dio el paso a la sección “preguntas sin censura”, donde una mujer le hizo la pregunta del millón a José Antonio Neme.

“¿Qué quiere saber de él?”, le preguntó Darinka a la televidente. “¿Está casado?”, le preguntaron.

“La pregunta que ella hace es muy bonita, porque al Jose lo he visto varias veces con el mismo anillo llegar al canal. Me he llegado a preguntar si es o no ¿Estás casado?”, dijo Karen Doggenweiler.

Y bueno, luego le tocó el turno a Neme de contestar. “No, este (anillo) es un comprometido. Digamos que estoy comprometido, pero todavía no estoy casado. Primero, tengo un compromiso conmigo mismo”, aclaró el conductor.