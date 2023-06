“¿Te han llegado mensajes raros?”: Yamila Reyna reveló impactante propuesta de un seguidor sadomasoquista

Yamila Reyna estuvo como invitada en el divertido programa de Pamela Díaz, Sin Editar , en donde se enfrentó al cuestionario de “La Fiera” y reveló una mala experiencia con un seguidor en redes sociales.

“¿Te han llegado mensajes por Instagram raros?”, le preguntó la comunicadora.

“Me escribió una persona, con mucho respeto, y me dijo ‘soy sadomasoquista’. Fue con mucho respeto”, respondió la comediante.

Posteriormente, recordó las palabras del cibernautas: “Yo soy tal persona, soy sadomasoquista, me encantaría que me sometas. Yo tengo un presupuesto, te puedo pagar $500 mil. Yo obviamente no contesté”.

Eso sí, el seguidor siguió insistiendo tras la nula respuesta de Yamila: “Me escribe a los dos días y me dice: Me imagino que te debe sorprender mi mensaje. De verdad, a mí me gusta mucho el sadomasoquismo. Si quieres te puedo pagar hasta dos millones. Ni siquiera le conteste. Él quería que yo lo sometiera, que yo le pegara. Y me pareció muy extraño ese mensaje”, concluyó Yamila Reyna.