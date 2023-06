“Tuviste una amiga argentina en la que confiaste y te cag…”: Yamila Reyna lanzó comentario sin filtro a Pamela Díaz sobre Rocío Marengo

Yamila Reyna estuvo como invitada en el programa online de Pamela Díaz, en donde no solo contó anécdotas sobre su vida sino que aprovechó de molestar a “La Fiera” por su pasado.

Todo comenzó cuando la conductora de “Sin Editar” le consultó a la argentina sobre las relaciones que ha creado en el mundo de la televisión: “¿Tienes amigos en la TV?”, a lo que Reyna respondió: “Sí, tú (…) Yo una vez dije que eras mi amiga, y tú dijiste que no lo era”.

En ese momento, Pamela se excusó y aseguró que no eran tan cercanas ni tenían una relación de amistad.

“¿Cómo que no? Cuando hemos terminado, hemos hablado, cuando estamos de cumpleaños, nos saludamos…”, atacó la comediante.

A la Pame le cuesta confiar

“Hemos madurado, pero no éramos amigas, ahora sí (…) Desde que vi que eras más normal (…) Yo tengo que buscar a alguien que…”, alcanzó a decir “La Fiera”, antes de que Reyna la interrumpiera.

“No, a ti te costó confiar, porque tuviste una amiga argentina en la que confiaste, y te cag… Te diste cuenta de que yo no era igual”, lanzó sin filtro la argentina, refiriéndose a su quiebre con Rocio Marengo.

“No me cag… No me gustó su forma de ser…”, intentó explicar Pamela, pero Yamila Reyna insistió en que: “Te cag…”.