Clemente Rodríguez reveló los detalles de su apasionante historia poliamorosa en ‘Dime con quién andas’

Clemente Rodríguez Ruíz conversó con Publimetro previo al estreno de “Dime con quién andas”, la nueva producción de Chilevisión. El joven actor de 20 años reveló emocionantes detalles sobre su personaje, el que podremos ver muy pronto en pantalla.

El talentoso actor chileno interpretará a Facundo Costa, un estudiante de leyes que reside con su familia en el prestigioso barrio alto. Facundo es conocido por su amor por las fiestas y por el carrete. Durante cuatro años, ha mantenido una relación con Casandra, interpretada por Florencia Berner, y quien le propondrá experimentar con el “poliamor”.

“Si bien lo que acontece en la trama central nos afecta a todos los personajes, mi historia más bien se desarrolla en la temática del poliamor”, partió contando Clemente.

“Esta novia que tengo yo me propone que tengamos una relación abierta, y que probemos el poliamor, porque ella tiene ganas de probar algo nuevo y para darle frescura a nuestra relación. Al inicio mi personaje se opone un poco, de hecho no está en sus planes y no conoce mucho sobre la temática”, reveló sobre la problemática que envolverá a su personaje en “Dime con quién andas”.

A partir de esta apertura, Facundo conocerá a Celeste, interpretada por la actriz Ignacia Sepúlveda, quien tiene un estilo de vida diferente. A través de esta experiencia, el joven se da cuenta de que hay mucho más en el mundo y se plantea la opción de probar el “poliamor”.

“Facundo se ve envuelto en este conflicto, que si bien se supone que él puede tener este romance, el tema es que las reglas nunca quedan muy claras, y sucede que van a haber muchos conflictos, porque inevitablemente aparecen los celos”, contó en exclusiva para Publimetro.

Respecto a la importancia de llevar el poliamor a la televisión chilena, el joven actor explicó: “Es interesante mostrarlo porque hoy en día se está viendo cada vez más. Es un tema bastante contingente y es interesante que se muestre para que se entiendan los detalles de qué trata”.

Clemente Rodríguez Clemente Rodríguez será "Facundo" en la nueva producción de CHV. Fotografía de Instagram

El elenco de “Dime con Quién Andas” está ansioso por compartir el trabajo que han estado realizando durante meses. Según Clemente, todos están emocionados por la pronta emisión de la serie y esperan que la audiencia disfrute de la historia que han creado con tanto esfuerzo.

“Estamos muy impacientes porque la gente vea el trabajo que hemos estado haciendo durante todos estos meses”, declaró, añadiendo que está “bastante ansioso de que la gente conozca a Facundo, que conozcan a este niño de este universo, de esta ficción”. “Estamos muy contentos con la historia que vamos a contar”, finalizó.

Con una trama envolvente y personajes llenos de humanidad, la teleserie promete cautivar a los espectadores. Clemente Rodríguez se siente especialmente conectado con su personaje, al que describe como “noble, dulce y empático, siempre buscando hacer lo mejor para evitar que alguien salga herido”.

Al ser consultado sobre sus futuros proyectos, el joven actor señaló que no puede revelar demasiado pero aseguró que está trabajando en varias propuestas que podrían ver la luz este año. Yo siempre tengo algo, alguna idea. Tengo ganas de seguir trabajando en esto, lo veo como mi vocación. Por ahí van a ir saliendo cosas que hemos grabado, pero que todavía no se pueden contar”, adelantó.

La expectativa crece conforme se acerca el estreno de “Dime con Quién Andas”, una teleserie que aborda de manera contemporánea y valiente la temática del poliamor, y que sin duda promete cautivar a la audiencia chilena con su historia y sus personajes.