“Creo que necesito la corona a mejor madre del mundo”: Cata Pulido contó que tuvo que acompañar a su hijo al concierto de Pailita

Al parecer, Cata Pulido tuvo una increíble noche junto a su hijo en el concierto del cantante Pailita, quien durante esta semana se presentó en el Movistar Arena.

“Acompañé a mi hijo al concierto de Pailita. Cuatro horas duró. Creo que necesito la corona a mejor madre del mundo. Igual bailé, lo pasé bien”, partió comentando la actriz durante la última transmisión de “Las Indomables”.

“Me mamé 4 horas, pero fíjate que me lo salté, me lo bailé... Mi hijo en llamas, me grabó todo el concierto en el celular, le fascina”, comentó.

Eso sí, Pulido comentó que le llamó la atención la gran cantidad de niños chicos entre los asistentes: “Hasta una guagua había (...) Una mamá tuvo a su hija de cinco o seis años en los hombros las cuatro horas. Lo que hacemos las mamás, ah”, reflexionó.

¿Qué opina Cata Pulido de Pailita?

Tras escuchar las palabras de su compañera, Paty Maldonado enfatizó que el artista tiene una responsabilidad muy grande. “No se puede mandar ningún condoro, porque es un referente”, sostuvo.

En ese sentido, Cata Pulido le comentó que Pailita “es uno de los pocos cantantes urbanos que no habla de armas ni de drogas. Por supuesto que tiene canciones medias calentonas, pero es un cabro que lo tiene muy presente”, recalcó.

“Ves otros cantantes, no voy a dar nombres, los hue... hablan de una cantidad de drogas y están hechos... Yo al cabro lo admiro porque además, todo lo que gana se lo da a su mamá. La verdad es que él es muy consciente”, afirmó.