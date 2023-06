“Falta de respeto”, Lucerito le da ‘tortillazo’ a su mamá Lucero en programa e indigna: video del momento

Lucero es una de las actrices y cantantes más famosas y exitosas de México, que ha protagonizado las novelas más épicas como Soy tu dueña, Por ella soy Eva, y Alborada.

La famosa además es una gran madre y es muy dedicada a sus dos hijos Lucerito y José Manuel, quienes han seguido sus pasos en la música.

A través de sus redes Lucero presume la gran relación que tiene con su hija de 18 años, y lo orgullosa que está de ella en cada logro, como ahora que protagonizará el musical El Mago (The Wiz).

Entre ellas existe mucha confianza y prueban que son como amigas. Sin embargo, una actitud de su hija desató la indignación en redes.

Lucero La cantante tiene la mejor relación con su hija Lucerito (@luceromexico/Instagram)

Lucerito y el gesto con Lucero por el que la critican y llaman “mala hija”

Este lunes se estrenó la novena temporada del programa de comedia Me caigo de risa y tuvieron a Lucero y su hija Lucerito como invitadas especiales.

En uno de los segmentos Lucero y Lucerito se enfrentan al reto de “las tortillas”, que consiste en golpear al otro con una tortilla mientras tiene agua en la boca, con el objetivo de botar el agua.

Lucero le dio un “tortillazo” a su hija de forma suave para no lastimarla, pero cuando fue el turno de la joven de 18 años, le dio “con todo” a su madre, al punto que los propios invitados y hasta Lucero quedaron en shock.

Esto causó indignación en las redes, donde llenaron de críticas a Lucerito. “Que falta de respeto a la mamá no se le pega ni en juego😒”, “Se pasan! Ni de broma, ni jugando, se le pega a su madre pq es sagrada!”, “esta generación no respeta, no da risa”, “que juego tan pesado”, “a la madre no se toca, debió darle pasito como hizo Lucero”, y “se pasó esa niña que inmadura”, fueron algunas de las críticas.

Sin embargo, Lucero y Lucerito aparecieron en sus historias en Instagram mientras veían el programa y la cantante estaba riéndose del momento y en ningún momento regañó a su hija, por lo que no le dio importancia al gesto, como sí lo hicieron en redes.