¿Futura carrera en el modelaje?: Máximo Menem Bolocco no descartó nuevo rumbo en su vida

Máximo Memen Bolocco es toda una estrella en las redes sociales, querido por el público y un influencer de todo y lomo. Tanto así, que asiste a varios eventos de reconocidas marcas internacionales.

A través de su cuenta de Instagram, ha demostrado su manejo en la moda y las comunicaciones, algo que parece haber heredado de su madre, Cecilia Bolocco.

Aunque ese no es el camino que eligió de manera profesional, ya que actualmente estudia International Business en la Universidad de los Andes.

“Me metí por un impulso a esta carrera nueva, que es increíble, pero no sé si es lo que más me llama. Llevo 3 meses no más, entonces le quiero dar tiempo para ver cómo se va desarrollando. El futuro dirá lo suyo”, aseguró a Página 7.

¿Quiere seguir los pasos de su madre?

Posteriormente, le consultaron sobre si le gustaría ser parte del mundo de la moda, tal como la exMiss Universo, esto tras su faceta de “influencer”.

“¿Podríamos ver a Máximo Menem como modelo próximamente?”, preguntó el medio

“La verdad es que me gusta harto la moda, el diseño, la arquitectura. Todo el mundo artístico me encanta, y no lo descarto”, reveló el joven.