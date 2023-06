“No es para toda la familia”: Lily-Rose Depp se defiende tras la ola de críticas a ‘The Idol’

‘The Idol’ la serie escrita y dirigida por Sam Levinson, quien también se encargara de Euphoria, estrenó el 4 de junio una nueva producción de la que The Weeknd y la hija de Johnny Depp, Lily Rose Depp, son protagonistas.

Hasta el momento, las críticas no han sido las mejores, pues muchos han calificado su contenido como realmente explícito, criticando, la forma en la que llevaron la historia de una forma que no respeta la integridad de las mujeres, tanto que un comentario de un usuario de Twitter comentó el problema de no tener una directora mujer e intercambiar los roles por Sam Levinson “inclinando la perspectiva femenina”.

Entre otros comentarios se leían duras críticas donde diferentes usuarios escribieron: “Una odisea en la página de inicio de Pornhub protagonizada por las areolas de Lily-Rose Depp y la grasienta cola de rata de The Weeknd”, “Aborda de manera desconcertante la delgada línea entre la pornografía, el arte, el poder y la explotación”, “Al ver la serie están haciendo que tenga éxito y que siga financiando ese contenido cuando ni siquiera debería estar permitido, mucho menos normalizado y alabado”, “Les recuerdo del testimonio en que cuentan que Abel despidió a la antigua directora de la serie porque le estaba dando una ‘perspectiva feminista a la serie’, contrató a Sam y convirtieron el set en un espacio para que Lily grabara escenas sexuales grotescas y normalizarlas”.

Lily-Rose Depp se defiende ante las críticas tras el estreno de The Idol

Desde su estreno en Cannes, la serie ya auguraba ser una de las más polémicas por su contenido, y era algo que sus protagonistas ya tenían claro, es así que Lily Rose Depp se defendió ante las burlas por lo antes mencionado: “Tuvimos claro en todo momento que íbamos a hacer algo provocador que no iba a ser para todo el mundo. A ninguno nos interesaba hacer una serie que fuera para toda la familia”, por otro lado, Abel Tesfaye ‘The Weeknd’ comentó: “Me pasó lo mismo cuando empecé a hacer música”, afirma. “Esta serie no es para todo el mundo y me parece bien. No somos políticos”.

Y añadió: “Muchas mujeres se han sentido explotadas por los desnudos que han hecho y eso no me gusta nada. Pero yo me siento cómoda actuando así, lo disfruto”, comentó Depp. “Da forma al personaje. Se tiende a hablar de estos elementos obscenos implicando que es algo que de forma consistente se le ha impuesto a las mujeres, lo que obviamente es cierto desde un punto de vista histórico”.

Fue Levinson quien añadió que ese retrato a la desnudez de su protagonista está orientado a afectar a la percepción de los espectadores. “Creo que la gente minusvalorará a Jocelyn precisamente por lo expuesta que está”.

¿De qué trata ‘The Idol’?

La serie de Sam Levinson, gira en torno a una estrella pop que termina enamorada del dueño de uno de los clubs más exclusivos de Los Ángeles, lo que la joven no sabe es que su nuevo amor, forma parte de una secta que opera en la ciudad.

En el reparto se encuentran celebridades como Jennie quien forma parte de BLACKPINK, Dan Levy, Hari Nef, Troye Sivan, Sussana Son, Moses Sumney, Mike Dean o Hank Azaria. La serie incluirá seis capítulos que se estrenarán cada domingo a través de HBO Max.