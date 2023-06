Pancho Melo explica particularidad de grabación de última escena en “Hijos del Desierto”

Este lunes Mega emitió el último capítulo de “Hijos del Desierto”, la exitosa teleserie nocturna con ambientación de época y referencias históricas. Uno de los roles fundamentales de la historia fue el de Gregorio Sanfuentes, encarnado por Francisco Melo, quien muere en el episodio final a manos de Pedro Ramírez.

Precisamente el capitán de la Armada fue el motor de la trama, pues fue responsable de la matanza de la escuela Santa María de Iquique y posteriormente se robó a un niño pequeño para educarlo en la clase burguesa de Valparaíso.

“Tengo sentimientos muy encontrados y de toda especie”, admitió el actor en conversación con el portal Teleserie Mega, en un video que también enseña cómo fue la grabación de la sangrienta escena en que Ramírez cobra venganza por el homicidio de sus padres y el robo de su hermano Manolito.

Particular significado en el rodaje

En este sentido, Pancho Melo explicó el particular significado que tuvo ese momento para él durante el rodaje de la producción dramática.

“Lo que más me llama la atención, y creo que no me había pasado nunca, es grabar la última escena de participación mía en la teleserie, y que coincida con mi última súper escena, que tiene que ver con la muerte”, aclaró el intérprete.

Generalmente las teleseries, y otros géneros dramáticos televisivos, graban sus escenas en desorden, pero en este caso hubo paralelismo en el registro de los hechos de la ficción y la historia que interpretó con el personaje de Gregorio Sanfuentes, que vio fustradas sus intenciones de huir con Margot Le Blanche.

“Eso genera un viaje particular en la cabeza del actor. Es emocionante”, confesó.