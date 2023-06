Por esta razón Brian Cox dejó de ver ‘Succession’

A más de 10 días del final de la serie ‘Succession’, todavía genera repercusión con respecto al desenlace de la familia Roy. El caso más reciente tiene que ver con unas declaraciones del actor Brian Cox, interprete del temido Logan Roy.

Durante esta última temporada, los usuarios quedaron en ‘shock’ con el fallecimiento del jerarca de la compañía Waystar|Royco en el tercer episodio.

A pesar los múltiples elogios que ha recibido ese episodio, el reconocido actor británico no quedó muy contento con la muerte de su personaje.

Semanas atrás confesó que le costó asimilar la muerte tan ‘temprano’, a su juicio, de su personaje. Sin embargo, aclaró que luego comprendió la idea del escritor, Jesse Armstrong.

Ahora, en declaraciones con Laura Kuenssberg de la BBC, Cox explica que dejó de ver la serie porque, por un lado, “nunca le gustó ver” su propio trabajo.

“Debido a lo que le sucedió a Logan, no he estado dispuesto a mirar”, dice Cox simplemente. Sabía cómo iba a terminar, porque sabía que Logan ya lo habría configurado. Así que deduzco, al final, que Logan finalmente ha ganado, a pesar de que está en la tumba”, luego lleva la conversación en una dirección más profunda. “Es una situación extraña. No me aferro a las cosas. Cuando termina, se acaba, y continúo”.

[Te recomendamos leer: Brian Cox será el anfitrión de un nuevo reality show de James Bond: en esto consiste el particular programa]

Éxito de Succession

El éxito de la serie “Succession” radica en su habilidad para explorar los aspectos más oscuros y complejos del poder, la ambición y la dinámica familiar.

Con una narrativa cautivadora y personajes magnéticos, la serie logra retratar de manera cruda y realista el mundo de los multimillonarios y las luchas de poder dentro de una familia disfuncional.

Además, cuenta con un guion excepcional, lleno de diálogos afilados y momentos de tensión, respaldado por un elenco talentoso y comprometido. “Succession” se destaca por su mezcla de drama y humor negro, logrando capturar la atención del público y mantenerlos enganchados en cada episodio.

Su última temporada espera ser de la más premiada en la nueva edición de los Emmy.