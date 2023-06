¡Ya tiene fecha!: Confirman día de estreno del nuevo programa de Claudia Conserva

Este martes por la tarde, TV+ (TV Más) confirmó la fecha de estreno del nuevo programa de Claudia Conserva, el cual de llamará Claudia Coversa y marcará el regreso a la televisión de la querida animadora.

Fue en El Mercurio, donde la animadora entregó detalles de su nuevo programa. “Siempre he sido afortunada y he podido crear espacios que coinciden con lo que me está pasando”, afirmó.

“El haber vivido esta enfermedad, cáncer triple negativo, abrió mi interés por otros temas que tienen que ver con el autocuidado y la preparación para poder vivir en buenas condiciones mentales y físicas los años que me quedan”, expresó.

También confirmó que: “Regresa la voz en off de Gilberto Gil, un personaje muy querido y recordado de la época del Pollo en conserva. También estará el actor Álvaro Morales en su faceta culinaria y el Pollo (Valdivia, su marido) presentando actualidad de manera didáctica y simple”.

“Se trata de conversar de todo lo que se nos ocurra, siempre temas cercanos, universales, compartir experiencias, aprender de especialistas, cocinar, reírnos, cantar, llorar, hablar de lo cotidiano”, aseguró.

Además, la conductora se refirió al término de Milf, luego que se confirmara que este nuevo proyecto lo reemplazará en los próximos días. “Fue un programa simpático, verdadero, divertido. Tuvo reconocimientos y mucho éxito en sintonía y comercialmente”, aseguró.

¿Cuándo es el debut del nuevo programa?

En ese contexto, y con un breve spot, TV+ (TV Más) reveló que Claudia Conversa tendrá su esperado estreno este 12 de junio. El nuevo programa será emitido de lunes a viernes de 14:00 a 15:30 horas, y tendrá una segunda emisión de 19:00 a 20:30 horas.