Carla Jara lanzará libro infantil inspirado en su hijo Mariano

La reconocida actriz y comunicadora, Carla Jara, incursionó en un nuevo campo dentro de su carrera, convirtiéndose en escritora de cuentos infantiles. Inspirada en las experiencias vividas junto a su hijo Mariano, fruto de su relación con Francisco Kaminski, Carla creó una historia llena de magia e imaginación titulada “El Monstruo Asustoso”, el cuento infantil que lanzará este próximo 10 de junio.

Carla Jara reveló su emoción y motivación al ver materializado su deseo de escribir un libro infantil. “Estoy muy contenta y motivada, porque es algo que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo, y verlo concreto, físicamente el cuento es un momento de mucha felicidad”, expresó emocionada la actriz.

“Todo parte desde que Mariano nace, y es que tengo una mente muy creativa, y siempre estaba contándole historias y cuentos para que se durmiera”, contó la escritora infantil. Sin embargo, fue durante la pandemia que su faceta de escritora se profesionalizó. “Como todos nos vimos afectados, y yo desde el área de la entretención que se acabó todo, no tenía nada que hacer, estaba encerrada en la casa con Mariano, y encontré un curso en una escuela de España que enseñaba a escribir cuentos para niños”, reveló Carla.

Después de seis meses de estudio y escritura de varios cuentos, “El Monstruo Asustoso” se convirtió en su obra final y fue elogiado por su profesora como un cuento redondo y encantador, lo cual la motivó a buscar la publicación del mismo. A pesar de los rechazos iniciales de diversas editoriales, Carla Jara encontró la oportunidad durante su participación en Festikids, donde contactó a la editorial Trayecto a través de Instagram.

Tras varias reuniones, se cerró el acuerdo y comenzaron a trabajar en la publicación del libro. Aunque la fecha estimada de lanzamiento era junio, Carla tenía el deseo de que saliera rápidamente. “Me contestó el encargado, y me dijo que le dejara mi contacto, nos juntamos en un par de reuniones y cerramos el negocio. Así fue como comenzamos a trabajar, y me dijo que íbamos a salir en junio, pero yo quería que saliera rápido”, comentó la escritora emocionada.

Según contó la propia autora, “El Monstruo Asustoso” cuenta la historia de un niño que teme a la oscuridad y que cada vez que se apaga la luz, aparece un monstruo en su habitación. El protagonista se encuentra en una lucha constante hasta que se le ocurre la idea de organizar una pijamada para su sexto cumpleaños. Con la presencia de sus amigos, el niño se da cuenta de que no debe temerle a la oscuridad.

Este cuento está inspirado en las propias vivencias de Carla Jara con su hijo Mariano, quien solía tener miedo de dormir solo. “Está muy inspirado en Mariano, que tenía mucho miedo de dormir solo, su pieza no queda cerca de la nuestra, y era todo el tema que él se durmiera, incluso hubo un tiempo que le teníamos una cama puesta al lado de nosotros”, reveló Carla Jara.