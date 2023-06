Carlos Vives ‘reprobó’ una canción de Shakira: por esta razón la acusó de olvidar sus raíces

Alejandro Sanz y Carlos Vives se han colocado como dos figuras protectoras de Shakira, quienes no han dejado de apoyar a su gran amiga que durante años ha estado con ellos e incluso hizo colaboraciones que dieron la vuelta al mundo, tales como ‘La Tortura’ y ‘La Bicicleta’, unos dignos caballeros para una princesa.

Su compatriota, Carlos Vives, fue uno de los primeros en reaccionar ante la separación de su gran amiga Shakira e incluso mostró su empatía por ella comentando para el Europa Press en marzo de 2023 “No quisiera que esto le pasara a nadie. Tener un momento así de difícil, pero no es mi estilo, regodearme con el dolor de nadie”.

Shakira y Carlos Vives Youtube Carlos Vives: Carlos Vives, Shakira - La Bicicleta

En octubre del año pasado, durante su ‘Cumbiana Tour’, Carlos Vives hizo su primer gesto de apoyo y calló una de las partes de la canción ‘La Bicicleta’, callando justo la parte en la que menciona la ciudad de Piqué, ‘Barcelona’.

Además, fue uno de los que se alzó en contra de la ola de críticas que recibió Shakira tras lanzar algunos ‘dardos’ a Piqué con su ‘venganza musical’. “Sí, a mí me gusta su música, aunque haya cosas que uno pueda compartir más o menos en esos temas, pero al final cada uno encuentra la manera de romper esa situación”. Comentó en una entrevista a ‘El Programa de Ana Rosa’.

Shakira ha hecho lo propio y le rindió un pequeño homenaje al cantante el pasado 20 de abril, publicando unas emotivas palabras hacia Carlos Vives donde celebró su legado musical: “Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años”.

También te podría interesar: ¡El look de la venganza es rosa! Shakira se reencontró con Piqué con el conjunto más sexy

Carlos Vives y sus ‘traiciones’ a Shakira

Un like a la foto de Piqué

La semana pasada Carlos Vives sorprendió a todos con su ‘traición’ a Shakira, luego de que usuarios notaran su misterioso ‘like’ en la reciente fotografía de Piqué junto a Clara Chía Martí y es que, anteriormente, el colombiano había mostrado su incondicional apoyo a la cantante de ‘Acróstico’ por lo que esta reacción, descolocó a más de uno.

Clara Chía y Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

Rápidamente, el cantante salió a aclarar esta situación, comentando que había sido un error de alguien de su equipo, y que le sorprendía mucho que los medios notaran esto y no los mensajes que son más importantes para él. “No, no no, tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto?, yo no tengo tiempo”, comentó a la conductora de ‘América Hoy’ Ethel Pozo.

El día que acusó a Shakira de olvidar sus raíces

En 2005, Shakira oficializó el lanzamiento de uno de sus más queridos temas, ‘Hips Don’t Lie’, perteneciente a su álbum ‘Fijación Oral’ del que desprendió otros temas en inglés. Fue esto, lo que provocó que dos años más tarde, Carlos Vives se pronunciara en contra de la colombiana por ‘olvidar sus raíces’.

Shakira Youtube Shakira Shakira - Hips Don't Lie (Official 4K Video) ft. Wyclef Jean

Carlos Vives participó en el IV Congreso Internacional de la Lengua donde, por primera vez, la música iberoamericana tuvo un espacio, participando cantantes como Fito Páez, Amancio Prada, Javier Ruibal y Tania Libertad, siendo el cantante de ‘La Gota Fría’ quien ocupó este espacio para defender las raíces de la música de su país y exaltando el valor de los juglares.

Fue en ese momento que el colombiano invitó a Shakira a profundizar en sus raíces, luego de ocupar los primeros lugares por su tema junto a Wyclef Jean, comentando que debería “Ahondar más en el río Magdalena (principal de Colombia) y menos en el Misisipi”.

Recordemos que el primer álbum donde Shakira exploró otro idioma fue ‘Laundry Service’ de 2001, y tan solo unos años más tarde, volvió a ahondar en el inglés, esta vez con su versión de ‘Fijación Oral Vol. 2′.