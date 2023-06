Daniel Fuenzalida afronta difícil circunstancia familiar: su padre se encuentra hospitalizado

El animador de televisión Daniel Fuenzalida explicó por qué se ha ausentado de su trabajo esta semana al revelar que atraviesa una difícil circunstancia familiar.

Su padre se encuentra hospitalizado desde hace dos días debido a un delicado estado de salud.

El hecho fue revelado por Fuenzalida a través de sus historias de Instagram, en las que dejó en claro los motivos de no haberse presentado a realizar sus labores de locutor radial, según consigna Página 7.

Daniel subió un video a la plataforma en el que señala: “Hola, ¿qué tal?, ¿cómo están? Abro este Instagram para decir que no fui a la radio ni lunes ni martes porque mi papá ha estado un poco delicado de salud”.

“Está más estable, estoy más tranquilo. Por lo tanto, se vuelve a redireccionar mi vida”, precisó, al tiempo que dio a entender que aclara estas dudas por su inasistencia reciente al trabajo.

En la misma línea, indicó que “la razón principal es esta, estuve acompañando a mi papá lunes y martes. Él está hospitalizado, ya saliendo adelante, así que mañana miércoles me integro a la radio”.

Daniel apovechó la instancia para agradecer al equipo de labores de la estación por el apoyo y el cariño en esta situación, en la cual debió afrontar este complejo momento familiar.

“Agradecer a mis colegas de la radio, los directores, los ejecutivos, que siempre me dan tanto apañe y tanto apoyo. En estas circunstancias me siento muy afortunado con eso. Muchas gracias a todos los que me han preguntado y mañana nos vemos”, expresó el animador.

Cabe recordar que estos problemas de salud de su padre coinciden con los preparativos para el regreso de “Me Late”, cuyo estreno de la nueva versión sucederá en dos semanas por las pantallas de Zona Latina.