“Estoy muy contento”: Alvaro Rudolphy habla de su vida lejos de la televisión

Poco habíamos sabido de Álvaro Rudolphy, el popular actor choleno, galán de teleseries que decicidió alejarse de la televisión, al menos por un buen tiempo. Sin embargo, sigue muy activo en su trabajo artístico, con nuevos proyectos y mucho por hacer, tal como contó al sitio Fotech.

De hecho, este viernes estrena “Match” una nueva obra en el Teatro Mori de Vitacura. El actor es parte del elenco, como también, el autor del guión que mostrará el montaje que relata la historia de un hombre mayor que vive junto a su hijo adulto y que está a la espera de la llegada de su " primera cita” conseguida a través de una aplicación.

Rudolphy habló que tras alejarse de las teleseries ha incursionado en la escritura de guiones y, además, se internó en el mundo de los Podcast, con “Viaje a Viña”.

“Ahora tengo la posibilidad de enfocarme de lleno, en esta “nueva faceta”. Me llena, me gusta, me completa, por decirlo de alguna manera. Estoy muy contento de poder dedicarle tiempo , de desarrollar mis historias, con mis guiones y mis personajes. Es un buen proceso por el que estoy pasando” partió contando al sitio mencionado.

Con respecto al particular tema de su nueva obra, el actor dijo que “yo enganché en esto, yo nunca he estado en una de estas aplicaciones, pero las encuentro, por decir lo menos, curiosísimas, es algo bien particular, es una nueva forma de relacionarse, es un mundo que yo he ido conociendo, porque tal como dices tú, tengo amigos que están o han estado en la aplicación y he sabido muchas historias”

“¿Volverías a la tele?”

El actor habló sobre cómo esta disfrutando esta nueva etapa, donde al parecer está encontrando una nueva pasión en la creación de piezas artísticas de su área.

“Yo creo que eso, el área más bien fuera de la pantalla y más en la escritura y desarrollo de las ideas, en la creación. Eso lo encuentro atractivo y espero darle durante un rato. Todo esto es algo que debe ir madurando y me gustaría seguir dándole vuelta porque me parece súper atractivo”, aseguró entusiasmado.

“¿Extrañas la televisión? ¿Volverías a ella?”, le consultaron, a lo que él respondió tajante que “estoy tan metido en esto que estoy haciendo ahora, los guiones, los podcast, el teatro, no he tenido tiempo de pensar. Estoy enfocado ahora en escribir otro podcast, tengo una serie de pequeños relatos cortos que podría llevarlos a audio”.

El viernes 9 de junio al 29 de julio es el estreno de su obra en el Mori de Vitacura. Jueves, viernes y sábado a las 20:30 horas. “Es una obra que escribí yo y que también la protagonizo”, contó.