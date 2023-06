Exchica reality de “La Granja” anuncia su inesperado embarazo: “Yo había dado de baja la maternidad”

Eileen Aguilar fue todo un rostro hace un par de años. Participó del reality “La Granja” y además condujo el programa infantil “Cubox” de Canal 13. Ahora vuelve a la atención pública, luego de que diera a conocer que está embarazada a sus 40 años.

A través de sus redes sociales mostró su adorable pancita: “Embarazada. Latiendo doble y queriendo contarle esta nueva experiencia de amor y aprendizaje que estoy viviendo. Soy perfil embarazada para nuevos casting”.

En conversación con LUN, Aguilar explicó que “aún estoy un poco aprensiva con el tema porque es mi primer embarazo y uno nunca sabe si todo seguirá igual, pero quise abrir este tema”.

Aseguró que fue “algo sorpresivo porque yo había dado de baja la maternidad hace mucho tiempo. De hecho, me acuerdo de que dos semanas antes de saber que estaba esperando guagua, yo decía cosas como que no me veía haciendo mochilas o buscando cartulinas, jajajá. La vida me sorprendió”.

El cambio de vida

“Siempre he sido muy libre en algunos aspectos. Me muevo harto, me he cambiado varias veces de casa, he viajado, mi trabajo también me tiene mucho en movimiento, no es rutinario. Entonces, bueno, en algún punto dije, me gusta mi vida, me gusta esta libertad que tengo de moverme, de hacer mis cosas. También había un tema con la edad y que no tenía pareja estable, porque para mí la maternidad tenía que venir con un partner. Que el papá esté presente”, comentó.

Respecto a esto, manifestó que no lo esperaban con el padre del bebé, y no estaban “muy en pareja”. “Lo único que puedo decir es que sí hay un papá. Esta fue una situación que sucedió de forma inesperada (...) Estamos tratando de generar un vínculo lo más saludable para el ser que viene”, explicó.