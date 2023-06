“Me dio esta crisis y ahí como que vomité información”: Karen Bejarano reveló detalles sobre su experiencia internada en un hospital psiquiátrico

La cantante Karen Bejarano estuvo como invitada al podcast de Maly Jorquiera, Hazte Ver, en donde se sinceró sobre sUs problemas de salud mental y reveló su experiencia siendo internada en un hospital psiquiátrico tras sufrir una fuerte crisis de pánica en el 2021.

“Fueron muchos años que yo guardé muchas vivencias, muchas dolencias que eran traumas, que yo por ignorancia, por no conocer de salud mental, pensaba que uno podía vivir con eso. Pero al final te rebota, te explota en la cara y tienes que hacerte cargo”, contó de entrada.

Asimismo, añadió que “existe la posibilidad de que no lo hagas y sigas viviendo con ese dolor permanente, pero yo creo que es mucho más saludable enfrentarlo y decir, bueno es lo que tengo que hacer para ser mejor”.

“Tengo flashes del momento, no me acuerdo en un 100%, solo sé que mi hijo me ayudó a volver a respirar, me hizo ejercicios de respiración, hasta que llegó Juan (Pablo Verdier, su esposo) y me llevaron a urgencias”, recordó.

“Viste cómo cuando se tapa el water? Y sale todo para afuera... Me salió absolutamente todo lo que nunca pensé que iba a decir”, confesó.

Cuando no logras sacar lo que sientes

Según el relato de Karen en el programa, durante ese tiempo lo “no dicho” empezó tener repercursiones en su cuerpo. “De la nada me quedaba sin voz, me venían unas laringitis pero de la nada. Onda, yo pasaba por un tema de la pega y al otro día amanecía sin voz”.

“Cuando entré y empecé a experimentar mi tratamiento con personas ya acorde a lo que yo necesitaba. Porque uno de repente va a un psicólogo o va a un psiquiatra, y no logras sacar. Porque yo iba al psicólogo antes, pero nunca había hablado de lo que realmente a mi me atormentaba”, contó.

En la misma línea, explicó que “un psicólogo no te puede sacar lo que tu no quieres decir. Yo no podía hablar del tema que sufría en silencio, porque empezaba mi cuestionamiento”.

“Lo que a mi me pasó fue un abuso sexual, desde muy chica, entonces yo dije ‘si habló de esto con una psicologa, se va a filtrar y yo voy a tener que hablar y exponerlo ante el mundo y yo no quiero que eso pase’”, confesó su mayor miedo en esta época.

Aunque en el podcast mencionaron que esta acción era ilegal, Karen sostuvo que “uno, dentro de los resguardos que toma para no hablar por el miedo a todo, no lo hace”.

“Yo, porque tuve que hacerlo, porque me dio esta crisis y ahí boté y como que vomité información, salió todo. Yo no quería que se enterara mi marido, mis hijos. Y se enteraran de la peor forma, que fue con una crisis de pánico y obviamente yo terminé internada”, relató.

Problemas familiares

Durante la conversación, Karen también narró algunos de los problemas familiares que se generaban al momento de hablar sobre los abusos, enfatizando en que muchas veces los abusadores eran personas cercanas.

“Muchas veces cuando uno lo habla y lo externaliza, la familia dice ‘bueno, esto no se puede hablar, porque no puede salir de acá’. Obviamente la familia se quiebra (...) Y al final uno se transforma en la mala, en la que hizo el daño irreparable. Y fue finalmente lo que detonó que, por lo menos yo como víctima, me encerrara en esto e hiciera como que nunca pasó”, declaró.

Maly destacó que a pesar de estos problemas, Karen siempre se mostró con una sonrisa en la pantalla, a lo que cantante respondió que: “Yo creo que todos nos ponemos una máscara finalmente. O sea, es mi esencia, yo siempre he sido igual, desde chiquitita, siempre fui muy alegre, me encanta todo lo que tiene que ver con el arte, la música, la actuación, el baile”.

En la misma línea, manifestó que su profesión “fue un refugio para mi (...) para mi fue volcarme en mi arte. Yo decía ‘es en el lugar donde yo soy más feliz’, en un escenario cantando, en un programa de televisión hablando de temas que me interesan”, expuso.

“Y siento de que alguna forma le ayudó, me ayudó hasta cierto punto porque uno, insisto, tiene que hacerse cargo en algún momento”, sentenció Karen en el podcast.