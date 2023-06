“Nunca nos había tocado compartir así en televisión”: Fernanda Urrejola reunida con su hermana Isidora en “¡Qué dice Chile! Prime”

En el capítulo de este miércoles por la noche de “¡Qué dice Chile! Prime” de Canal 13, dos equipos liderados por mujeres fuertes competirán en una ronda de preguntas para adivinar las respuestas más populares entre los chilenos, y así ganar un premio millonario para una fundación.

Estos equipos serán: “Urrejola”, liderado por la actriz Fernanda Urrejola, su hermana también actriz Isidora, su hermana menor Alejandra, y su cuñado Carlos Yáñez. Mientras que, el otro, “Quiroz Prado”, compuesto por la comediante María José Quiroz, su ex pareja Andrés Guardia, su tía Yasna Prado y su hermano Diego.

“Me sentí muy bien compartiendo con mi familia, estuvo muy divertido. Nunca nos había tocado compartir así en televisión. Con la Isi un poco más, pero con mi hermana Alejandra no. Y yo voy poco a este tipo de programas, la verdad”, contó Fernanda Urrejola.

La actriz, actualmente radicada en Hollywood, ha trabajado en producciones de Clint Eastwood “Cry Macho” y la serie “Narcos”. Sobre su actual éxito internacional, la intérprete dice: “Estoy en una etapa de expansión, de crecimiento, crecimiento profesional, pero, sobre todo, personal. De arriesgarme a cosas nuevas, de desafiarme todos los días. Es puro aprendizaje”.

“Reuniendo a la familia”

Por su parte, su hermana Isidora, protagonista de teleseries como “Buscando a María” y “La sexóloga”, también se refirió a la experiencia. “Lo pasé chancho, de lujo, del uno, regio, así es. Además, reuniendo a la familia. Igual hacemos seguido la reunión de familia, no es como que no nos veamos nunca, con Fernanda nos vemos bien seguido, si no físicamente, por videollamada”, contó.

Sobre su momento actual, alejada de la TV, Isidora sostiene que la maternidad la tiene ocupada. “He hecho algunos castings para teleseries, pero no me han resultado, aunque siempre estoy buscando la manera de poder volver a actuar”, agregó la actriz.

“Actualmente muevo mis redes sociales, y también me aproveché de la pandemia para poder darme el lujo de criar en Pichilemu, lo que es más barato, sobre todo para una madre soltera. Aunque en mi rubro tengo menos trabajo, es mágico estar fuera de un ritmo tan ajetreado como el de Santiago”, sostuvo Isidora.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Down Up, cuya misión es inspirar y movilizar a las familias y la sociedad a construir con naturalidad un mundo donde se valore la diversidad y derechos de las personas con síndrome de down, mediante programas de acompañamiento de acuerdo a las etapas y necesidades de las familias que integran.