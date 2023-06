Puma Rodríguez destaca virtudes de Chile tras su llegada a “The Voice”: asegura que volvería

“Creo que este programa es el más importante del planeta en cuestión de cantantes y música”, afirma José Luis “Puma” Rodríguez.

El cantante venezolano hace referencia a “The Voice”, donde en este tiempo reciente se encuentra ejerciendo de coach en la vesrsión chilena del espacio televisivo, trasnmitido por Chilevisión.

“Están saliendo una cantidad artistas y voces que me deja asombrado. Chile no se queda atrás, por supuesto. No sé qué va a pasar en el mercado mundial de la música con tanta gente excelente que esté saliendo”, aseguró en conversación con Página 7.

Consutado acerca del momento que más lo ha marcado durante su desempeño en el espacio de talentos, el Puma contó que fue con “una muchacha venezolana, Hadonais, que hizo una canción que me llegó tan profundo porque, aun sin conocerla, descubrió lo que ya estaba sufriendo, lo que yo estaba padeciendo”.

“Fue una cosa eléctrica, no sé explicarlo. Pero te llega al alma”, agregó el coach sobre esta participante.

Acerca de sus compañeros en el coaching del programa, Rodríguez hizo un alcance: “Fíjate que hay como cuatro generaciones acá. La de Royce es una; la de Francisca es otra; la de Beto es otra; y la mía, otra. Un poquito más adultos, música un poco más de los ochenta, noventa”.

“Somos totalmente diferentes, y eso es lo bonito, esta ensalada musical que hay acá, que no hay competencia entre nosotros”, destacó el artista venezolano.

Al ser consultado por el citado medio sobre si participaría en una tercera temporada del espacio “The Voice”, previo ofrecimiento, José Luis señaló que “con mucho gusto lo haría, porque me he sentido muy bien en Chile”.

En este sentido, respecto de lo que más le ha gustado de nuestro país, el Puma indicó que “la gente. Es lo que marca la diferencia de todos los países del mundo, y Chile hace que uno quiera venir, volver y volver”.