¿Qué hará Sofía?: La abogada sospecha del “accidente” de Mario en “Juego de Ilusiones”

En el capítulo de este miércoles de “Juego de Ilusiones” la realidad de la familia Mardones Nazir fue violentamente remecida tras la brutal caída de Mario escaleras abajo, luego de que Irene lo empujara.

La agresión sucedió poco antes de que el sastre acudiera a una habitación de la casa a firmar los documentos que consignaban el traspaso de las bienes del clan familiar a título de Mariana y sus hijas, tras el término de la investigación de los negocios fraudulentos de Julián y Nadir.

Irene se sintió amenazada en sus planes luego de que Lidia le comentara de casualidad que firmarían “algo de las propiedades”. Pero, después de la violenta caída de Mario, surgieron sospechas de que realmente se trató de un accidente, tal como lo revela el adelanto del episodio de este jueves.

Poco después de que la madre de Guillermo fuera alertada, la pareja conversó en las escaleras de la casa, momento en que ella le preguntó a su marido si tenía secretos y él contestó afirmativamente.

“Nunca me ha gustado estar cerca de gente que no confía en mí”, sinceró Irene, para a continuación lanzarlo hacia escaleras abajo y sentenciar: “Tú me obligaste”.

¿Qué hará Sofía para proteger los bienes familiares?

En el avance del capítulo 102 de “Juego de Ilusiones” se aprecia que Sofía será la primera en desconfiar de Irene y su responsabilidad en la caída de Mario.

En efecto, llamará a Ignacio para plantearle sus dudas acerca de si realmente fue un accidente considerando que, curiosamente, sucedió justo antes de la firma del traspaso de los bienes.

Todo indica que buscará la forma de desenmascarar las reales intenciones de Irene, pues nunca ha confiado en ella.

Otra persona cercana en quien la situación despierta sospechas es Rubén, quien manifiesta su rabia por no haberse concretado la firma de los documentos legales.

Cabe recordar que el abogado está interesado en la fortuna de las hermanas Mardones Nazir, así como de vengarse de Sofía tras el quiebre del compromiso.

De hecho, está manipulando a Camila y, en el capítulo anterior, incluso le pidió matrimonio, pues ha demostrado gran interés por el patrimonio familiar.