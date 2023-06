¿Quién es el protagonista de ‘Perfil falso’? El actor impacta con su parecido a Sebastián Rulli

La serie erótica Perfil falso ha conquistado a las audiencias desde su reciente estreno en Netflix con una historia cargada de drama, intriga y pasión y las actuaciones de un gran elenco internacional.

Gracias a su tremendo éxito en su primera semana en la plataforma de streaming, la popularidad de sus protagonistas, Carolina Miranda y Rodolfo Salas, se ha disparado y crece como la espuma.

En el caso de Salas, el actor no solo ha cautivado con el talento que ha demostrado interpretando a Miguel Estévez, también con su atractiva imagen impresionantemente parecida a Sebastián Rulli.

De hecho, muchos comentaron en redes sociales que lo confundieron con el protagonista de exitosas telenovelas como Teresa cuando comenzaron a ver la serie y hasta lo llamaron su “clon”.

“El doble de Sebastián Rulli”, “Eres tan parecido a Sebastián Rulli que pensé que eras él cuando empecé a ver la serie” y “Una mezcla de Sebastián Rulli y Tom Welling” son comentarios al respecto.

La popularidad de Rodolfo Salas ha despuntado gracias a su actuación en 'Perfil falso' | Instagram: @rodolfosalas03

No obstante, el intérprete es mucho más que su imagen. Si bien se trata de un rostro nuevo para muchos, lleva varios años luchando por abrirse camino en la industria sin descuidar su vida familiar.

Él es Rodolfo Salas, el protagonista de la serie Perfil falso

Rodolfo Salas nació en Maracaibo, Venezuela, el 3 de mayo de 1983. Desde temprana edad, la actuación le llamó la atención, pero no comenzó su carrera en su país natal sino hasta sus veintes.

“La actuación sí fue algo que se fue desarrollando a medida que iban pasando los años”, contó a People en Español. “Siempre me había encantado obviamente lo que es la televisión, el cine”.

Rodolfo Salas comenzó su carrera en su natal Venezuela | Instagram: @rodolfosalas03

“Siempre me preguntaba cómo sería si yo fuera actor, o sea, qué haría, cómo me comportaría, todas esas cosas y comencé en el 2006. Inicié con clases de actuación”, recordó en la conversación.

El primer proyecto que grabó Salas fue un cortometraje titulado PRSO 24. Luego se ganó un papel en la serie Qué clase de amor (2009), otro en la novela Harina de otro costal (2010) y uno más en una película.

Rodolfo Salas disfruta de las mieles del éxito por 'Perfil falso' | Instagram: @rodolfosalas03

Sin embargo, la situación no era fácil para los actores en su tierra y él comenzó a enfocarse en sus negocios hasta que dejó de actuar. En 2014, en busca de una mejor vida, emigró a Estados Unidos.

Estando en Miami, luego de varios años sin pisar un set de grabación, Rodolfo decidió probar suerte como actor y logró retomar su carrera con pequeños papeles en proyectos de Telemundo.

Rodolfo Salas encarnó a Daniel Valencia en 'Betty en NY' | Instagram: @rodolfosalas03

“Lo había dejado porque la situación en mi país era difícil, solo había un canal, pero llegando aquí a los Estados Unidos me preguntaban mucho que si era actor, yo les decía que no”, rememoró.

“Hasta que un día dije ‘me voy a dar la oportunidad a ver qué pasa y me volví a enamorar de lo que es la actuación”, narró. El primer papel que encarnó fue el de Óscar en la novela La fan (2017).

¿En dónde ha actuado Rodolfo Salas tras migrar de Venezuela?

Desde entonces, está imparable. Mariposa de barrio (2017) y Betty en NY (2019) son dos de las varias producciones de la cadena hispana en las que actuó. En la última, interpretó a Daniel Valencia.

Luego, en 2019, debutó en Televisa interpretando a Arturo Molina en la exitosa telenovela Médicos, línea de vida. Ahora, el intérprete disfruta de las mieles del éxito con su actuación en Perfil falso.

Rodolfo Salas se está dando a conocer con su actuación en 'Perfil falso' | Instagram: @rodolfosalas03

Sin embargo, aunque los personajes que ha interpretado desde que regresó a la actuación le han dado fama y proyección, el papel que más satisfacciones le ha traído es el de padre de sus dos hijos.

El histrión debutó en la paternidad con el nacimiento de su primera hija, Emiliana, en septiembre de 2013. Uno tres años después, en diciembre de 2016, nació su segundo retoño: Sebastián.

Rodolfo Salas ha asegurado que ser padre es lo mejor que le ha pasado | Instagram: @rodolfosalas03

“Los hijos son un regalo de Dios. Creo que aquí es donde uno puede verdaderamente sentir lo que es el amor verdadero. Es algo inexplicable”, dijo. “Ser padre es lo mejor que me ha pasado…”.

Los pequeños son fruto de su relación con su esposa, Alai Aldecoa. El actor ha presumido su amor por su pareja, con quien está casado desde noviembre de 2014, incontables veces en Instagram.

Rodolfo Salas tiene una relación ejemplar con su esposa, Alai Aldecoa | Instagram: @rodolfosalas03

Por otro lado, además de amar a su familia y estar fascinado con su profesión, el también entrenador personal es un apasionado de los deportes, especialmente el golf y el fútbol. Así como también de viajar.

“Toda la vida he sido deportista, creo que si no fuera actor sería deportista. Siempre me ha gustado estar en forma porque uno se siente bien, por la salud, por el estado físico, por todo”, destacó.

Eso sí, el artista dejó claro que no le da importancia al físico en su carrera. “Por eso estudio y por eso me preparo porque yo no quiero ser alguien bonito, quiero ser actor de verdad”, concluyó.