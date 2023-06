“Todo eso se come Shakira”: Hamilton levanta pasiones con su última publicación

Al parecer cada vez esta más cerca que Shakira y Lewis Hamilton oficialicen su presunta relación dado los últimos encuentros que han protagonizado donde todas las miradas han quedado puesta sobre ellos. Luego de la polémica ruptura de la colombiana con Gerard Piqué al parecer se estaría dando una nueva oportunidad.

Aunque también podría tratarse de una linda amistad entre los famosos, lo cierto es que los fans de la intérprete le han mostrado todo su entusiasmo por la posibilidad de volverla a ver enamorada y feliz tras el amargo 2022 que vivió por culpa de la infidelidad del exfutbolista.

Shakira y Hamilton han tenido varios encuentros luego del Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami y entre paseos y cenas los rumores comienzan a sonar más fuerte, por lo que las redes sociales de ambos se han llenado de comentarios alusivos al esperado noviazgo.

La foto de Lewis Hamilton que enamoró a fans de Shakira

Hamilton no solo es uno de los pilotos más famosos tras haber conseguido ser campeón mundial en siete oportunidades, sino que también es de los más elogiados por su atractivo físico. A sus 38 años mantiene un cuerpo escultural por lo que no han faltado las comparaciones con Piqué, quien se ha dejado ver pasado de peso y hasta “descuidado”.

Luego de conseguir el segundo lugar en el Gran Premio Barcelona de la F1 donde lo acompañó Shakira, el piloto de Mercedes ha realizado un post en su cuenta en Instagram el cual quedó inundado de latinas expresándole lo guapo que está.

En la primera postal del carrusel se puede ver a Lewis posando sin franela, dejando al descubierto sus tatuajes y sus sensuales abdominales.

“Dios Shakira”, “Todo eso se come Shakira”, “La Shakira si supo buscarse su Ferrari”, “A mi no me gusta, a mi me encanta”, “Eso es mucho Papasito”, “Shakira, Shakira 😍”, “Necesito que confirme su romance con Shakira”, “Bajo de los mismísimos cielos”, “El ají 🌶 en los diseños es Por y Para que Piqué se Pique más”, “Bendecida y afortunada +++ Shaki”, es parte de los comentarios.

Luego de la carrera en Barcelona los famosos fueron captados cenando juntos y más tarde se fueron a un local nocturno. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido que dicha noche la artista no llegó a dormir a su casa. Sin embargo, hasta el momento solo se mantiene como una especulación el presunto noviazgo y mientras tanto la famosa regresó a Miami mientras sus hijos se quedan con Piqué para pasar las vacaciones de verano.