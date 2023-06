Así es la relación de Anuel AA con las madres de sus hijos

Tras su última separación, Anuel AA decidió fortalecer la relación con sus hijos, y aquí te contamos cómo ha sido esta faceta del cantante.

¿Cuántos hijos tiene Anuel AA?

El artista es padre de un niño y dos niñas, que, curiosamente, se llevan pocos meses.

Cabe resaltar que su primogénito es con quien ha pasado más tiempo; incluso, antes solía llevarlo a sus conciertos.

Luego nació la hija que acaba de reconocer, y finalmente la pequeña que tuvo con Yailín, la conocida influencer.

Su primer hijo

El pequeño se llama Pablo Anuel, y es fruto de la relación que tuvo con Astrid Cuevas. Vive en Puerto Rico con su mamá.

Incluso, el niño convivió con Karol G cuando ella era novia del cantante.

Hace tiempo, las hermanas de Astrid señalaron que cuando el cantante estuvo con Yailín dejó descuidado a su hijo.

Padre e hijo, ANUEL Y PABLO ANUEL. pic.twitter.com/Xc7BBt0FJA — L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) May 31, 2023

La bebé que tuvo con Yailín

Este año, el reguetonero y su expareja tuvieron a Cattleya.

El artista ha dejado claro que está disfrutando de su faceta como papá de una niña, a pesar del rompimiento con la influencer, con quien ahora se lleva bien.

Anuel AA reconoció a su segunda hija

A través de sus historias de Instagram, el reguetonero aceptó que es padre de otra niña, y confesó que tuvo que aceptarlo, pues la llegada de Cattleya le cambió la perspectiva.

“No puedo, ni dejaré ninguna hija mía abandonada, nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija... Si salió que es mía, pues es mía”, expresó Anuel.

La relación que el cantante tiene con Melissa Vallecilla, mamá de la bebé, es cordial, ahora que el artista ha decidido hacerse responsable.