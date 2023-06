Cameron Díaz reaparece y señalan “se ve acabada”: ella misma ha defendido sus arrugas

(Stuart C. Wilson/Getty, Instagram)

Cameron Díaz es una de las celebridades más herméticas del espectáculo sin embargo, cada vez que aparece en público, es imposible no recordar su gran trayectoria. La actriz formó parte de las comedias románticas más icónicas de la cultura pop como La boda de mi mejor amigo (1997), Algo pasa con Mary (1998) y The Holiday (2006); además protagonizó La Máscara (1994) junto a Jim Carrey, Vanilla Sky (2001), Los ángeles de Charlie (2000) y dio voz a la Princesa Fiona en la franquicia de Shrek (2001-2010).

La actriz ha sido cuatro veces nominada al premio Globo de Oro pero a pesar de haber tenido un lugar privilegiado en la industria, optó por alejarse de los reflectores para dedicarse a otros proyectos, incluyendo el de formar una familia.

En 2020, Cameron dio la bienvenida a su primer bebé al lado de su esposo Benji Madden y anunció el lanzamiento de su propia marca de vino, Aveline, además de proyectos de cocina y varios libros.

Si bien muchos cuestionaron su decisión de alejarse de la industria, la actriz se convirtió en un ejemplo de que las mujeres no tenemos por qué temerle a los años pues no hay un tiempo determinado para sentirse plena y hermosa.

Cameron Diaz La actriz lanzó su propia marca de vino

Cameron Diaz reaparece tras una larga ausencia

La actriz estaba negada a usar redes sociales pero con la pandemia y el arranque de su negocio, Diaz optó por ser más activa y acercarse a sus seguidores. Si bien por dos años compartió su día a día, en diciembre de 2022 se dio un descanso.

Ahora ha reaparecido para anunciar un nuevo proyecto: “Hola a todos. Estoy trabajando en nuevas recetas y necesito su opinión!. Respondan algunas preguntas en los siguientes posteos para ayudarme a decidir qué cocinar después!”, se lee en una Historia de Instagram.

Cameron Diaz La actriz regresó a las redes sociales para lanzar un nuevo proyecto (Instagram)

La imagen de Diaz circuló en redes sociales, donde si bien se llenó de halagos y buenos deseos, no faltaron quienes criticaron su aspecto.

“La belleza se desvanece con el tiempo”; “Se le ven todas las arrugas”; “Envejeció bastante”; “Se esfumó la juventud de Cameron”, se lee.

Ante estos señalamientos, internautas salieron a defenderla, alegando que el paso del tiempo es inevitable y sigue siendo hermosa.

“Ella es hermosa. Cameron Diaz todavía se ve genial”; “Es una mujer madura y se ve espectacular. Punto”; “¿Los que la llaman vieja no saben que el tiempo pasa?”; “Siempre regia ella, no necesita hacerse nada. Envejecer es normal ya quisiera verme así”.

Cameron Diaz Así ha cambiado Cameron Díaz (Instagram)

La misma Cameron Diaz ha defendido sus arrugas mostrándose al natural

Diaz siempre fue uno de los rostros más bellos de Hollywood pero su carisma y talento histriónico fueron lo que la llevó a ser la protagonista favorita de las comedias románticas pero las mujeres siempre hemos estado atadas a los estándares de belleza que la sociedad nos impone.

Crecemos pensando que cuando lleguemos a cierta edad, dejamos de ser “deseables” o “un buen partido” y que si no alcanzamos determinados objetivos, ya jamás seremos plenas. Por eso es tan valioso tener a famosas como Cameron que no temen mostrarse al natural, sin importar el qué dirán. Después de todo, envejecer no deberían ser un gran problema.